Giải pháp tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho TP.HCM năm 2023

Nhận định về triển vọng phát triển kinh tế TP.HCM năm 2023, TS Phạm Thị Thanh Xuân (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ ngân hàng - ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng: Năm 2023, nếu chúng ta biết liên kết, lắng nghe, lĩnh hội và linh hoạt thì kinh tế TP sẽ vượt qua các thách thức để tạo đà tăng trưởng bền vững.

Những cơ hội nổi bật 2023

. Phóng viên: TP.HCM trước thềm năm mới 2023 đang có những điểm sáng và ưu thế nào, thưa bà?

+ TS Phạm Thị Thanh Xuân: Tôi nghĩ điểm sáng hay cơ hội dễ nhận thấy nhất đó là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dịch chuyển dần sang vùng công nghệ cao. Có thể thấy dòng vốn cam kết đổ vào TP chủ yếu đến từ đối tác đầu tư Hàn Quốc, Singapore và tăng mạnh vốn cam kết vào dự án giáo dục, khoa học, sản xuất, xử lý nước thải bằng công nghệ cao. Sự dịch chuyển này càng mạnh càng tạo nhiều giá trị gián tiếp.

Vấn đề “chảy máu” chất xám ra thế giới giảm dần, ngược lại, TP không chỉ giữ chân được nhân sự chất lượng cao, mà còn thu hút nhân sự khắp nơi tìm về, cùng quy tụ nguồn lực, cùng tạo giá trị. Nhân lực chất lượng, công nghệ cải thiện, hạ tầng tốt thì hiệu suất lao động cải thiện nhanh, chi phí tiết giảm.

Thứ hai, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong năm 2022 và tới đây được kỳ vọng sẽ thẩm thấu nhanh và phát huy hiệu quả sớm tại TP.HCM. Bởi lẽ TP vốn được ví như “kinh đô thương mại” của cả nước, có tính năng động và những ưu thế riêng mà không phải địa phương nào cũng có.

Thứ ba, vị trí địa lý của TP.HCM ở điểm giao điểm của cả nội địa lẫn quốc tế, với điều kiện khí hậu thời tiết ôn hòa và hạ tầng đa dạng (đường biển, đường sông, đường hàng không, đường bộ) là những lợi thế riêng và vượt trội. Thời gian qua, lợi thế này đang giảm đi do khai thác quá tải nhưng hứa hẹn ở năm 2023, nếu đảm bảo tiến độ đầu tư công thì các lợi thế này sẽ tạo giá trị vượt trội. Đây vừa là ưu thế vừa là nội lực, vì vậy chúng ta cần tránh bào mòn mà phải bảo trì và nâng cấp.

Tiếp sức cho doanh nghiệp

. Bức tranh kinh tế TP.HCM không chỉ có gam màu sáng, mà còn pha trộn những gam màu thách thức khác - những bài toán mà chính quyền TP và người dân, doanh nghiệp (DN) cần rốt ráo giải quyết. Đó là những gì, thưa bà?

+ Đúng là như vậy, chúng ta có cơ sở để lạc quan vào năm 2023 nhưng không được phép chủ quan, ngược lại phải quyết tâm và chủ động giải quyết những thách thức đã được dự báo. Điển hình, quý IV-2022, chúng ta chứng kiến sản xuất công nghiệp rơi vào đình trệ trên diện rộng. Vấn đề sụt giảm trong khu vực sản xuất này, mức độ nghiêm trọng đến đâu và giải pháp nào phù hợp, phụ thuộc rất nhiều vào góc nhìn.

Nếu giới hạn trong phạm vi TP.HCM thì những khó khăn này là rất lớn. Nhưng nếu nhìn rộng ra thì đây là vấn đề chung của nhiều địa phương lớn trong cả nước và không nằm ngoài xu hướng suy giảm toàn cầu. Vì vậy, các giải pháp can thiệp cũng nên đi từ tổng thể trước, bắt đầu từ các chính sách tài khóa, tiền tệ và hành chính thích ứng từ trung ương song hành cùng các chiến lược thực thi của chính quyền TP.

. Vậy nếu đi sâu vào các giải pháp cụ thể để vượt qua các thách thức, khôi phục nền sản xuất thì đâu sẽ là bộ giải pháp chủ chốt?

+ Trong bối cảnh nền kinh tế đối diện tính hữu hạn của nguồn lực, thậm chí một số nguồn lực còn khan hiếm, các giải pháp cũng cần có tính trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, phạm vi và thời điểm. Trong ngắn hạn và trong phạm vi của TP, để vực dậy nền sản xuất trong năm 2023 và sau đó nữa, TP cần có các hoạt động tiếp sức cho DN, trực tiếp vào việc giữ ổn định các nguồn lực cho hoạt động sản xuất. Nhóm ngành này, nguồn lực chính là người lao động đã thạo tay nghề, vì vậy thiết thực nhất là tập trung hỗ trợ DN ổn định lực lượng lao động ngay trong giai đoạn thiếu đơn hàng, ít việc làm. Hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp thông qua các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đào tạo ngắn hạn.

Đầu tư vào chất xám, công nghệ cao gia tăng

Dòng chảy FDI vào khu vực sản xuất thâm dụng lao động năm 2022 giảm 9,7% so với năm 2021. Trong khi đó, sức hút FDI vào khu vực giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ ngày càng tích cực, riêng năm 2022 tăng gấp sáu lần so với năm 2021 và tăng 1,2 lần so với năm 2019.