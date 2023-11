BIC khai trương 2 chi nhánh mới BIC Kiên Giang và BIC Tràng An

Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa khai trương 02 chi nhánh mới: BIC Kiên Giang (ngày 13-11), BIC Tràng An (ngày 15-11). Dự kiến, tháng 12-2023, BIC cũng đưa vào hoạt động chi nhánh Gia Định (TP.HCM).

BIC Kiên Giang có Trụ sở tại tầng 2-3, số 205 đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ và phục vụ khách hàng tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang.

Khai trương BIC Kiên Giang

BIC Tràng An có Trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Silver Wings, số 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP.Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của BIC tại TP.Hà Nội. Hai chi nhánh mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01-11.

Khai trương BIC Tràng An

Ông Trần Hoài An – Tổng Giám đốc BIC, chia sẻ: Việc thành lập chi nhánh mới là bước đi chiến lược của BIC trong việc phát triển thị trường và đồng hành với các chi nhánh BIDV tại địa bàn. Sự ra đời của các chi nhánh mới là cơ sở để BIC nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng; mang tới cho khách hàng những sản phẩm ưu việt và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Đồng thời, giúp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa BIC và các chi nhánh BIDV tại địa bàn, trên cơ sở đó cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng.

Ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT BIDV, Chủ tịch HĐQT BIC, kỳ vọng: Với định hướng rõ ràng từ Ban Lãnh đạo, sự đồng hành của các chi nhánh BIDV tại địa bàn cùng đội ngũ cán bộ bảo hiểm dày dạn kinh nghiệm, nhiệt huyết, trách nhiệm, các chi nhánh mới sẽ phát huy tốt nhất nội lực, nắm bắt cơ hội thị trường để không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của toàn hệ thống.

Với việc khai trương BIC Kiên Giang, BIC Tràng An và dự kiến đưa vào hoạt động BIC Gia Định trong tháng 12-2023, mạng lưới hoạt động của BIC đã phủ rộng hầu hết các địa bàn trọng điểm trên toàn quốc, với 33 đơn vị thành viên và gần 200 Phòng Kinh doanh. Đây là cơ sở để BIC tiếp tục nâng cao vị thế của 1 trong 6 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc; Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường và là công ty bảo hiểm có định hạng tín nhiệm tài chính cao nhất tại Việt Nam theo AM Best (mức aaa.VN).

HỒNG HẠNH