BIDV trao giải thưởng ô tô Honda City cho khách hàng

(PLO)- Vừa qua, BIDV đã tổ chức buổi lễ trao thưởng giải đặc biệt ô tô Honda City trị giá 530 triệu đồng cho khách hàng may mắn của BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn trong khuôn khổ chương trình “Đón mai vàng – Rước xế sang”.

Chương trình khuyến mại “Đón mai vàng – Rước xế sang” được triển khai từ ngày 22-12-2022 đến hết ngày 28-02-2023 trên toàn hệ thống, dành cho khách hàng giao dịch tại quầy và trên kênh online, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng. Các khách hàng có cơ hội trúng ô tô Honda City, xe máy Honda Vision và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác.

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng thực hiện 01 trong các giao dịch như: Đăng ký mới BIDV SmartBanking; Mua bảo hiểm BIC Bình An; Mở tài khoản như ý; Gửi tiết kiệm online hoặc tại quầy sẽ được nhận mã dự thưởng quay số may mắn. Chương trình được chia làm 2 đợt dự thưởng gồm: Đợt 1 từ ngày 22-12-2022 đến 13-01-2023 và đợt 2 từ ngày 14-01-2023 đến ngày 28-02-2023. Trong đó tại đợt 1, BIDV đã trao thưởng 09 xe máy Honda Vision trị giá 35 triệu đồng/giải và hơn 1.000 giải tiền mặt trị giá 200.000 đồng cho các khách hàng may mắn.

Ngày 10-3-2023, BIDV đã tiến hành mở thưởng Đợt 2 và xác định được các khách hàng trúng thưởng gồm: 09 giải “Mai vàng”, mỗi giải trị giá 01 chỉ vàng SJC 9999 trị giá 6,6 triệu đồng và 1.002 giải may mắn, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

Đặc biệt, giải thưởng giá trị nhất của chương trình, ô tô Honda City trị giá 530 triệu đồng đã thuộc về khách hàng Phùng Thị Phương Thái là khách hàng của BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn, chị Thái mở thẻ và giao dịch chi tiêu dịp đầu năm đã nhận được mã dự thưởng và rất may mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng cao nhất của chương trình.

Chia sẻ tại buổi lễ trao giải ngày 14-4-2023 do BIDV Bắc Sài Gòn – chi nhánh quản lý tài khoản khách hàng tổ chức, chị Phùng Thị Phương Thái cho biết do công ty trả lương qua BIDV nên chị mở thẻ chi tiêu và rất bất ngờ khi ngân hàng thông báo trúng thưởng, chị chia sẻ thêm: “Qua thời gian sử dụng tôi thấy dịch vụ của BIDV rất đa dạng và nhiều ưu đãi, nhiều giao dịch có thể thực hiện online nhanh chóng ngay trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking mà không cần phải ra quầy, rất tiện lợi cho những người bận rộn đi làm như tôi”.

Thông qua chương trình khuyến mại “Đón mai vàng, rước xế sang” và việc trao giải cho các khách hàng may mắn, BIDV một lần nữa khẳng định luôn nỗ lực không ngừng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi để tri ân sự gắn bó, đồng hành của khách hàng với BIDV.

Trong những năm qua, BIDV tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng bán lẻ dẫn đầu về thị phần tiền gửi, cho vay và nền khách hàng. Với những thành tựu đó, tại lễ trao giải Dịch vụ tài chính bán lẻ xuất sắc năm 2023 do tạp chí The Asian Banker tổ chức ngày 16-3-2023, BIDV được vinh danh tại 4 giải thưởng danh giá gồm: "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam" hạng mục State-Owned Retail Bank, "Dịch vụ ngân hàng cao cấp Private Banking tốt nhất Việt Nam", "Thẻ tín dụng quốc tế tốt nhất Việt Nam", "Sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất Việt Nam".

HỒNG HẠNH