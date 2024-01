Ngày 3-1, sau khi báo PLO đăng tin phản ánh “Bãi giữ xe 'chặt chém' trong đêm Countdown ở Đồng Nai” Chủ tịch UBND TP Biên Hòa có văn bản về việc chấn chỉnh tình trạng một số điểm giữ xe thu phí cao bất thường, gây bức xúc cho người dân tham gia Chương trình nghệ thuật chào đón Năm mới 2024.

Theo đó, trong tuần qua TP Biên Hòa tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa tại Công viên Biên Hùng, công viên Dương Tử Giang và phố đi bộ Nguyễn Văn Trị đã thu hút sự tham gia, theo dõi người dân đến vui chơi, trong đó Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2024 (đêm hội Countdown) được tổ chức vào tối 31- 12- 2023 tại Công viên Dương Tử Giang (phường Tân Tiến đã thu hút khoảng hơn 50.000 người dân tham gia.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn hưởng ứng các hoạt động UBND TP Biên Hòa đã quán triệt, phân công lực lượng nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông để

Tuy nhiên, trong thời gian tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2024 (đêm hội Countdown) đã xảy ra tình trạng một số điểm giữ xe thu phí cao bất thường, gây bức xúc cho người dân. Điều này đã làm ảnh hưởng đến thành công chung của Tuần lễ Văn hóa.

Sau khi báo PLO có tin phản ánh, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa có văn bản chấn chỉnh.

Do đó, để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa yêu cầu Chủ tịch UBND phường Tân Tiến khẩn trương kiểm tra việc bố trí các bãi xe tạm trên địa bàn phường, trong đó rà soát kỹ về việc có hay không việc thu phí giữ xe quá cao theo nội dung phản ánh tại bãi xe tạm ở Nhà hàng Goden Palace.

Trường hợp xác định có sai sót, yêu cầu kiểm điểm xác định trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định và chỉ đạo của UBND thành phố về bố trí các điểm giữ xe tạm trên địa bàn.

Thời gian báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 5-1

Ngoài ra, yêu cầu Chủ tịch UBND 30 phường, xã tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động trông giữ xe trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng thu phí giữ xe cao, nhằm vụ nhu cầu du Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn. Nếu phát hiện tình trạng phạm về thu phí giữ xe cần xử phạt nghiêm theo quy định.

Phòng Văn hóa Thông tin theo dõi chủ động phối hợp Phòng Nội vụ thành phố có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân đã để xảy ra tình trạng như nêu trên.

Trước đó, báo PLO đăng tin phản ánh, trong đêm 31-12 của chương trình Đêm Countdown chào đón Năm mới tại Công viên Dương Tử Giang (TP Biên Hòa) bãi giữ xe nhà hàng Golden Palace đã “chém” đến 40.000 đồng/xe máy khiến người dân khá bức.

Vì đây là một trong những bãi xe mà UBND TP Biên Hòa thông báo để người dân gửi xe.

Vũ Hội