Biến ngón chân thành ngón tay cho bệnh nhân bị tai nạn máy xay thịt

(PLO)- Ca phẫu thuật chuyển ghép hai ngón chân thay thế hai ngón tay cho bệnh nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay trái kéo dài sáu giờ.

Ngày 5-1, Bệnh viện (BV) Quân y 175 thông tin, vừa qua khoa Phẫu thuật chi trên của BV đã phẫu thuật ghép hai ngón chân thay thế hai ngón tay cho bệnh nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay trái.

Cách đây khoảng ba tháng, bệnh nhân NTV (sinh năm 1981) bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay trái, dập nát cả bốn ngón tay, tổn thương phức tạp. Các ngón tay thứ 2, 3, 4, 5 dập nát, không thể phục hồi, chỉ duy nhất còn ngón tay cái. Bác sĩ (BS) đã phẫu thuật tạo mỏm cụt từ ngón 2 đến ngón 5 bàn tay trái.

Sau ba tháng, khi phần mềm tay đã ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh lý nền được kiểm soát tốt, các BS đã phẫu thuật ghép lấy ngón chân thứ 2, 3 của bàn chân trái đưa lên ngón tay thứ 4, 5 của bàn tay trái nhằm tạo cung cầm nắm cho bệnh nhân.

BS chuyên khoa 1 Võ Thành Nhơn, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết ca phẫu thuật kéo dài sáu giờ. Kíp mổ đã đưa ra hướng kết xương từ ngón chân lên bàn tay, khâu nối mạch máu, dây thần kinh, gân cơ từ hai ngón chân 2, 3 của bàn chân trái với mạch máu hai ngón tay thứ 4,5 của bàn tay trái, giúp phục hồi sự sống của ngón tái tạo.

Việc khâu nối mạch máu và thần kinh ở trường hợp này rất phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm. Khâu mạch máu và thần kinh bằng kỹ thuật khâu nối vi phẫu, do mạch máu và thần kinh nhỏ nên khâu nối khó khăn, cần các phương tiện máy móc hiện đại.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân phục hồi tốt, ngón tay chuyển hồng ấm, hồi lưu mao mạch rõ. Bệnh nhân cũng được tái khám theo lịch trình để hướng dẫn tập luyện phục hồi vận động của ngón tay mới.

Cũng theo BS Nhơn, trước đây khoa Phẫu thuật chi trên cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân bị máy cuốn cuốn mất ngón tay cái khi đang làm việc. Bệnh nhân được phẫu thuật chuyển ngón chân thứ 2 bàn chân trái làm ngón tay cái bàn tay phải với kỹ thuật nối vi phẫu gân mạch máu và thần kinh. Đây là ca đầu tiên được thực hiện thành công ở BV Quân y 175.

Đa số trường hợp tai nạn do máy xay thịt, cá… đều không cứu được toàn vẹn bàn tay vì tổn thương phức tạp do nghiền dập nát. BS Nhơn khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi sử dụng các máy này. Nếu không may gặp tai nạn, không nên cố gắng kéo tay ra.

Nếu chi bị đứt lìa, phải nhanh chóng cầm máu phần còn gắn với thân thể, rửa đoạn đứt lìa với nước muối 0.9%, bọc kín bằng gạc sạch, túi nilon cột kín, sau đó bảo quản trong thùng đá lạnh rồi nhanh chóng đến BV gần nhất.

TP.HCM đang kiểm soát tốt COVID-19 (PLO)- Qua ghi nhận tình hình COVID-19 và kết quả điều tra huyết thanh vào tháng 9-2023 trên địa bàn TP.HCM cho thấy COVID-19 đang được kiểm soát tốt.

THẢO PHƯƠNG