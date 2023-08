Biển số xe định danh: Bạn đọc hy vọng các sự cố sớm được khắc phục

(PLO)- Những ngày đầu áp dụng biển số xe định danh theo Thông tư 24/2023/TT-BCA xảy ra lỗi hệ thống máy tính khiến một số hồ sơ đăng ký, biển số xe của người dân chưa thực hiện được.

Liên tục lỗi hệ thống máy tính trong những ngày qua khiến một số người dân không thể thực hiện đăng ký, bấm biển số xe dù là xe mua cũ hay xe mua mới. Đến nay, một số người dân phải chờ đợi tiếp vì có những nơi thậm chí còn không có ngày hẹn cụ thể để cấp biển số xe. Trong khi xe để làm phương tiện di chuyển mà nay không có đăng ký xe cũng không có biển số xe thì không thể nào lưu thông, rất bất tiện cho người dân.

Trước thực tế đó, bạn đọc hy vọng hệ thống sớm được khắc phục.

Không biết đến khi nào mới có biển số

- “Thấy một số người thắc mắc những vấn đề chưa rõ trong thông tư mới là tôi cũng hơi lo. Nay khi bắt đầu làm thì lại gặp nhiều vấn đề khó hơn như nhiều thủ tục mất thời gian, có thủ tục thậm chí không thể thực hiện được do lỗi hệ thống máy tính. Việc đó gây khó khăn cho những người dân đang thực hiện thủ tục thu hồi sang tên tên xe hay cả người đang thực hiện xe đăng ký mới để lấy biển số” - bạn đọc Ái Minh.

- “Trước đây muốn lấy cái biển số cho xe mới mua chỉ cần giao hết cho bên bán xe sau đó đến bấm cái biển số chưa đến 5 phút là xong. Nay thì phải đến cơ quan công an đăng ký trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để lấy mã số hồ sơ. Rồi trải qua các bước khác nữa mới chờ bấm biển số mới, vậy mà lại lỗi hệ thống máy tính không thể thực hiện được. Người ta mua xe mới để chạy mà phải chờ đợi không biết đến bao giờ vì không có một ngày hẹn cụ thể, chỉ thông báo khi nào hệ thống khắc phục mới liên hệ sau. Như vậy thật bất tiện” - bạn đọc Nguyễn Tú Anh.

- “Tình trạng này mà cứ kéo dài không chỉ bất tiện cho người dân mà còn cho cả cán bộ công an. Người dân phải mất thời gian, công sức đi tới đi lui để làm các thủ tục cần thiết. Cán bộ công an thì phải dồn việc và phải làm nhiều việc hơn so với trước đây, nhiều lúc còn phải giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dân các bước thực hiện sao cho đúng” - bạn đọc tranthanhnga…@gmail.com.

Hy vọng sớm khắc phục lỗi

Trước việc xảy ra sự cố như lỗi hệ thống máy tính, bạn đọc hy vọng những lỗi này nhanh chóng được khắc phục hoàn toàn để người dân không phải chờ đợi.

“Đáng ra chúng ta nên để thời gian chuyển đổi thông tư mới, quy định mới dài hơn nữa để người dân từng bước tiếp cận. Đằng này, thời gian thay đổi quá gấp rút khiến nhiều người dân chưa thể nắm bắt, từ đó làm cho việc thực hiện theo quy định mới gặp nhiều bất cập, thiếu sót, xảy ra những trường hợp không mong muốn” - bạn đọc Le Thi Thu Thuy.

- “Cần có biện pháp nào đó để khắc phục nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Chúng ta vẫn thường hay thấy những hệ thống, ứng dụng, phần mềm bị lỗi nhưng sau đó sẽ được khắc phục ngay cho người dùng. Dù biết trong quá trình chuyển đổi này sẽ không thể nào hoàn thiện 100% nhưng ít nhất phải được 80%” - bạn đọc Đinh Thị Tuyết Mai.

- “Dù đã khắc phục được một số lỗi thế nhưng hệ thống vẫn chưa được hoàn thiện tất cả, phần mềm cũng không được trơn tru. Ngay từ đầu, chúng ta phải có những dự tính trước cho những vấn đề này, để khi xảy ra có hướng giải quyết ngay. Tuy nhiên, tình hình đã xảy ra như vậy rồi thì bây giờ lỗi đến đâu điều chỉnh ngay đến đó” - bạn đọc Nguyễn Thái Hoàng.

- “Theo tôi, giải pháp để giải quyết tốt nhất hiện nay là người dân và cán bộ công an phải cùng nhau phối hợp để chỉ ra cụ thể những lỗi gặp phải. Ví dụ khi người dân gặp khó ở đâu thì báo ngay cho cán bộ nơi đó. Còn cán bộ gặp trục trặc ở bước nào thì nên gom lại vướng mắc của người dân và cả trục trặc của mình sau đó thống kê báo lên cấp trên. Cấp trên sẽ trực tiếp báo cho Cục CSGT nắm rõ từ đó phối hợp với các đơn vị khắc phục ngay các lỗi đó” - bạn đọc BuiThanhThanh.

- “Giờ tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ mong sớm ngày có cái biển số để mà có xe chạy thôi” - bạn đọc Minh Tân.

HUỲNH THƠ