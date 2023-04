Bình Dương: 1 người chết trên vỉa hè với nhiều vết thương

(PLO)- Người dân phát hiện nạn nhân chết trên vỉa hè, trên người có nhiều vết máu.

Đến trưa 15-4, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông dưới một chung cư.

Nạn nhân được xác định là ông VVT (sinh năm 1979, HKTT tại TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày người dân phát hiện ông T nằm chết trên vỉa hè, trên tuyến đường nội bộ bên trong một khu chung cư (phường An Phú, TP Thuận An), trên người nạn nhân có nhiều vết máu .

Theo quan sát, phía trên vị trí nạn nhân nằm có các ban công nhỏ của chung cư.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của người này.

Một số người dân cho biết, nạn nhân là người sinh sống ở chung cư. Thường ngày họ vẫn thấy nạn nhân đi lại sinh hoạt ở đây.

Theo người nhà nạn nhân, ông T từng tâm sự thời gian gần đây gặp chuyện buồn. Đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng.

LÊ ÁNH