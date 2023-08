Bình Dương: Khởi tố thanh niên chở con tê tê đi bán

(PLO)- Khi đang mang tê tê đi bán thì thanh niên bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 17-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Văn Đại (25 tuổi, HKTT tại Đắk Lắk) về tội mua, bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Theo cơ quan công an, Đại là chủ một cơ sở giết mổ gia cầm. Tháng 7, Đại đặt mua của một người lạ qua mạng xã hội một con tê tê nặng khoảng 1,8 kg với giá 2,6 triệu đồng.

Sau khi mua về, Đại mang bán cho một người khác với giá 7 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc đi giao hàng thì Đại bị tổ tuần tra Công an TP Dĩ An phát hiện bắt giữ.

Khám xét chỗ ở của Đại, công an phát hiện, thu giữ thêm một con kỳ đà vân (đã chết) và một con kỳ đà vân (còn sống, trọng lượng khoảng 3 kg).

Căn cứ danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, tê tê và kỳ đà vân được xác định thuộc nhóm IB, nhóm động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Công an TP Dĩ An phối hợp các đơn vị chức năng gửi tê tê và kỳ đà vân cho Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã (WAR) để cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về tự nhiên.

