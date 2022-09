Bình Dương: Người đàn ông lái mô tô nước tử vong

Nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai khai gì với công an? (PLO)- Nghi phạm Lê Huy Dũng khai nhận do làm ăn nợ nần nên đã mua súng, đạn trên mạng xã hội để thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai khai gì với công an?

(PLO)- Nghi phạm Lê Huy Dũng khai nhận do làm ăn nợ nần nên đã mua súng, đạn trên mạng xã hội để thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Ngày 11-9, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long đang điều tra làm rõ vụ việc một người tử vong tại hồ thủy điện Thác Mơ (xã Phước Tín, thị xã Phước Long).

Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Mạnh C (39 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-9, ông C cùng một số người nhậu tại nhà của một người bạn ngay sát bờ hồ thuỷ điện Thác Mơ.

Đến chiều cùng ngày, ông C lấy mô tô nước của bạn để lái chơi trên hồ Thác Mơ.

Do không làm chủ tay lái, chiếc mô tô nước lao thẳng lên bờ, ông C bị hất văng rơi xuống đất bất tỉnh. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông C đã tử vong.

Được biết, ông C là trưởng một văn phòng công chứng tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.