Bình Dương: Thanh tra các dự án treo hàng chục năm

(PLO)- Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong 45 ngày kể từ khi công bố quyết định thanh tra.

Ngày 26-10, ông Bùi Duy Hiền, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang tiến hành thanh tra các dự án bất động sản chậm triển khai, để xảy ra tình trạng người dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Theo ông Hiền, có ba dự án bị thanh tra gồm dự án khu dân cư Thế kỷ 21 (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) do Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư.

Dự án khu nhà ở Suối Giữa (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) do Công ty cổ phần đầu tư thương mại Á Châu làm chủ đầu tư và Dự án khu nhà ở cao tầng Roxana Plaza (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An), do Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong làm chủ đầu tư.

Ông Hiền cho biết thêm, trước khi tiến hành thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương đã rà soát tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh. Dự án nào chậm tiến độ kéo dài và có nhiều vướng mắc sẽ thanh tra.

“Việc thanh tra tập trung chủ yếu đánh giá lại tình hình chấp hành pháp luật của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Khi thanh tra nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, qua việc thanh tra sẽ đánh giá những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để có biện pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Từ đó, đảm bảo quyền lợi cho chủ đầu tư, người dân và hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước” - ông Hiền nhấn mạnh.

Khu đất vàng giữa trung tâm thành phố treo 15 năm Dự án khu dân cư Thế kỷ 21 nằm ở trung tâm TP Thủ Dầu Một rộng khoảng trên 24 ha. Năm 2008, Công ty Tân Vũ Minh bắt đầu triển khai đền bù dự án. Sau 8 năm thực hiện do chậm đẩy nhanh tiến độ bồi thường và triển khai dự án nên đến ngày 21-1-2016, UBND tỉnh Bình Dương đã có chủ trương thu hồi dự án. Sau đó, tỉnh đã giao cho UBND TP Thủ Dầu Một và các đơn vị liên quan để thực hiện dự án là “Công viên Phú Cường”, quy hoạch theo hướng xây dựng hồ điều tiết và công viên cây xanh để phục vụ lợi ích công cộng. Tuy nhiên, sau gần 15 năm dự án này vẫn chỉ là khu đất hoang. Người dân ở trong những ngôi nhà xập xệ, đi không được, ở cũng không xong. Dự án khu nhà ở Suối Giữa ban đầu có tên là Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, diện tích khoảng 30 ha, nằm ở vị trí đắc địa ngay sát Đại Lộ Bình Dương. Mặc dù đây vẫn chỉ khu đất cây cối um tùm, chủ đầu tư chưa hề xây dựng nhưng đã bán cho người dân với hình thức góp vốn từ năm 2017. Sau gần 5 năm dự án vẫn bất động, người dân liên tục khiếu kiện, tập trung treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư giao đất. Tương tự, dự án khu nhà ở cao tầng Roxana Plaza đã bán hơn 1000 căn hộ cho người dân từ năm 2018 (cơ quan chức năng chưa cho phép bán) nhưng sau 4 năm công trình mới chỉ xây dựng được phần thô rồi ngưng. Thời gian vừa qua, hàng trăm người dân liên tục treo khiếu kiện, băng rôn yêu cầu chủ đầu tư giao nhà.

