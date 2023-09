Bình Thạnh: Công an, nhà trường kết hợp xây dựng ‘Cổng trường an toàn giao thông’

(PLO)- Mô hình được triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành giao thông của học sinh, phụ huynh.

Ngày 9-9, tại trường THPT Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thạnh), Công an quận Bình Thạnh phối hợp với trường THPT Phan Đăng Lưu, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Thanh Đa tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023.

Tham dự buổi lễ có Thượng tá Biện Văn Long, Phó Trưởng Công an quận; Trung tá Trần Huy Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT – TT; ông Trần Anh Kiệt, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận; lãnh đạo UBND các phường 6, 7, 26 và đại diện BGH các trường tham gia ký kết.

Phát biểu tại buổi ký kết, Trung tá Trần Huy Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT – TT đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tai nạn giao thông còn diễn ra hết sức phức tạp. Tình hình TNGT 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xảy ra 10 vụ làm chết 8 người, bị thương 1 người. Xảy ra 35 vụ va chạm, bị thương 37 người.

“Ý thức chấp hành của học sinh sinh viên còn hạn chế. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện gây rối trật tự vẫn còn nhen nhóm”, Trung tá Trần Huy Hoàng nói và cho biết, các vụ tụ tập đua xe, gây rối nếu cấu thành tội gây rối trật tự công cộng thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự.

Do đó, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với trường THPT Thanh Đa, trường THPT Hoàng Hoa Thám và trường THPT Phan Đăng Lưu thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh các trường.

Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh yêu cầu 3 trường học tổ chức chức yêu cầu 100% học sinh viết cam kết; đề nghị phụ huynh ký cam kết với nhà trường để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh.

Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ký cam kết thực hiện và vận động gia đình chấp hành các quy định về ATGT; vào các giờ cao điểm phân công lực lượng bảo vệ, lực lượng xung kích, đoàn viên... kết hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh đậu, đỗ xe đúng quy định.

Đội CSGT – TT bố trí CSGT thường xuyên tuần tra, kiểm soát, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ùn tắc giao thông trước cổng trường. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, trường học đề xuất, bố trí, kiến nghị lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu, đảm bảo đúng quy định và an toàn tối đa tại khu vực cổng trường; phân công cán bộ tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về đảm bảo TTATGT cho học sinh.

Công an phường 6, 7, 26 chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự thường xuyên phối hợp với trường học vào các giờ cao điểm, chủ động bố trí lực lượng bảo vệ dân phố, Dân phòng kết hợp Bảo vệ của các trường tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh đậu, đỗ xe đúng quy định. Kịp thời phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Sau bài phát biểu, đại diện Công an quận Bình Thạnh, lãnh đạo các trường THPT Hoàng Hoa Thám và trường THPT Phan Đăng Lưu đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Ngoài ra, chương trình cũng tổ chức trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh vượt khó học giỏi.

