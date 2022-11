Bình Thuận: Bắt nhóm thanh niên cá cược bóng đá World Cup trong quán cà phê

(PLO)- Cơ quan điều tra xác định, nhóm thanh niên này đã nhắn tin cá cược bóng đá ăn thua 70 triệu đồng, cá cược riêng trận Xứ Wales-Iran 20 triệu đồng.

Ngày 26-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, sau nhiều thời gian trinh sát, lúc 20 giờ 40 phút, ngày 25-11, Công an thị xã La Gi đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tại quán cà phê Milo số 64, đường Thống Nhất, khu phố 3, phường Tân An, thi xã La Gi có một nhóm người đang sát phạt nhau bằng hình thức cá cược bóng đá.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện Trần Quốc Vương (38 tuổi) chủ quán cà phê và 6 thanh niên đang đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền.

Trận đấu mà nhóm này cá cược là trận giữa 2 Đội tuyển Xứ Wales và Iran thuộc World Cup 2022.

Lực lượng Công an đã thu giữ số tiền trên 20 triệu đồng dùng để đánh bạc, 7 điện thoại di động, 6 xe máy. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Vương và những người khác đã nhắn tin cá cược ăn thua với nhau số tiền trên 70 triệu đồng.

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã La Gi đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

PN