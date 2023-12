Bình Thuận: Khởi tố nhiều nhân viên chiếm đoạt tiền của công ty, khách hàng

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Theo đó, trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh phát hiện 4 vụ/17 người có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong khu vực Nhà nước, tăng 3 vụ/16 đối tượng và phát hiện 6 vụ ở khu vực ngoài Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) khởi tố, bắt giam một bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào năm 2021. Ảnh PĐ.

Theo UBND tỉnh, việc thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được các đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành thực hiện ngày càng nghiêm túc, kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Đối với phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua giải quyết tố cáo, tố giác, tin báo trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước đã phát hiện 6 vụ.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã khởi tố, đề nghị truy tố tội tham ô tài sản do Nguyễn Văn Hoài (26 tuổi), cư ngụ xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình là nhân viên Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm có hành vi chiếm đoạt hơn 17 triệu đồng tiền nhận từ khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khởi tố vụ án tham ô tài sản do Phạm Thành Dũng, nhân viên Công ty TNHH Nin Sing Logistics với chức vụ trưởng nhóm kho hàng vận (Leader) làm việc tại kho hàng Bình Thuận, địa chỉ thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, vì đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, chiếm đoạt của Công ty số tiền thu của khách hàng hơn 470 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đang điều tra vụ tham ô tài sản do ông Lê Hữu Nghĩa, nhân viên Công ty TNHH đầu tư Tân Hà lợi dụng việc quản lý tiền tạm ứng công trình Tiến Thành, đã chiếm đoạt 32 triệu đồng đồng để sử dụng vào mục đích riêng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đang điều tra vụ tham ô tài sản do ông Võ Quốc Huy, nhân viên Công ty TNHH đầu tư Tân Hà lợi dụng việc quản lý tiền tạm ứng công trình Tiến Thành đã chiếm đoạt 36 triệu đồng để sử dụng vào mục đích riêng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố bị can trong vụ án tham ô tài sản do bị can Hoàng Trọng Cường, nhân viên Công ty Cổ phần Kim khí và gia dụng Tân Á Đại Thành, chi nhánh Hàm Tân có hành vi chiếm đoạt hơn 488 triệu đồng tiền công nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã khởi tố, đề nghị truy tố tội tham ô tài sản do bị can Nguyễn Hà Trúc Uyên, nhân viên Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 474 triệu đồng.

Trong 6 vụ nói trên hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 vụ và đang tiếp tục điều tra 4 vụ còn lại

PHÚ NHUẬN