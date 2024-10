Bộ Công an cùng tỉnh Trà Vinh bàn giao 1.300 căn nhà cho người nghèo 08/10/2024 16:33

Ngày 8-10, Bộ Công an và Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 1.300 căn nhà tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Dự lễ có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn.

Kinh phí xây dựng nhà do Bộ Công an vận động là 65 tỉ đồng, tỉnh Trà Vinh đối ứng 19 tỉ đồng. Qua 4 tháng triển khai, đến ngày 11-8, Đề án đã hoàn thành xây dựng 1.300 căn nhà, vượt tiến độ một tháng. Những căn nhà mới khang trang được tặng, bàn giao cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng và đồng bào dân tộc Khmer, người có nhiều tiến bộ, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVTQ).

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại lễ bàn giao 1.300 căn nhà cho bà con ở tỉnh Trà Vinh

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Trà Vinh, các nhà tài trợ thực hiện nghi thức bàn giao nhà cho bà Thạch Thị Hoa (xã Phước Hưng, huyện Trà Cú)

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bí Thư Tỉnh uỷ Trà Vinh Ngô Chí Cường và các hộ dân tại lễ khánh thành

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn của các đơn vị liên quan, đặc biệt với vai trò nồng cốt của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an gửi lời chúc mừng đến những hộ dân được trao tặng nhà, mong muốn sau khi có ngôi nhà mới kiên cố, sẽ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT tại cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng, tô đậm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, bà con nhân dân đã phối hợp, ủng hộ về vật chất, tinh thần để các hộ khó khăn có được căn nhà kiên cố, khang trang hơn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trao đổi với Bộ trưởng Lương Tam Quang và đánh giá cao mẫu nhà do Bộ Công an thiết kế theo tiêu chuẩn “3 cứng” (mái cứng, tường cứng, nền cứng).

Bí Thư Tỉnh uỷ Trà Vinh Ngô Chí Cường

Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết việc triển khai Chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vận động của Bộ Công an và đối ứng của tỉnh không chỉ thể hiện sự chung tay của lực lượng Công an cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng Công an.

“Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực và là nguồn động viên tinh thần to lớn để các hộ nghèo tiếp tục vượt khó, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh yêu cầu các hộ dân sau khi nhận được căn nhà mới phải giữ gìn, sử dụng căn nhà cẩn thận, lâu dài, nhằm ổn định cuộc sống, tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được trong hỗ trợ, triển khai thực hiện hiệu quả việc xây nhà, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen đối với 20 tập thể, cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen đối với 12 tập thể, cá nhân.