Bộ Công an đăng cai Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 9-11, Bộ Công an cho biết, Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APCCA) được tổ chức lần đầu tiên năm 1980, đến năm 2023 có 34 Cơ quan quản lý giam giữ thành viên chính thức ở 25 quốc gia và đã trải qua 40 kỳ Hội nghị ở các nước khác nhau trong khu vực.

Hội nghị diễn ra từ ngày 12 đến 16-11 do Bộ Công an đăng cai, giao Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức tại Khách sạn Grand Plaza (số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); trại giam Thanh Xuân (Thanh Oai, Hà Nội); trại giam Quảng Ninh (Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia, 3 tổ chức quốc tế, đại diện các cơ quan báo chí trong và 18 cơ quan ngoại giao tham dự. Đây là lần thứ hai Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) đăng cai tổ chức.

Hội nghị APCCA với chủ đề tạo dựng giá trị nhân văn, niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam.

Hội nghị tổ chức và thảo luận các Chuyên đề, gồm: Những khó khăn, thách thức và giải pháp trong công tác trại giam tại Việt Nam.

Hội nghị APCCA 41.

Cung cấp môi trường giam giữ an toàn và chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi, phạm nhân có vấn đề liên quan đến ma túy và phạm nhân khuyết tật.

Giảm thiểu tái phạm thông qua các chương trình tái hòa nhập cộng đồng trước và sau khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù.

Hợp tác hiệu quả với các đối tác tư nhân và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lao động, hướng nghiệp, dạy nghề và giáo dục cải tạo phạm nhân.

Cải thiện cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật và đào tạo phục vụ công tác giáo dục cải tạo trong trại giam và cộng đồng.

Song song với công tác lý luận, Hội nghị tổ chức các hoạt động tham quan, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi thực tiễn tại trại giam Thanh Xuân và trại giam Quảng Ninh, bên cạnh đó kết hợp giới thiệu một số danh lam thắng cảnh, quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Với chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, APCCA 41 khẳng định quyết tâm của Công an Việt Nam tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện.

Thể hiện sự tích cực, chủ động, trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là nước thành viên APCCA; tạo điều kiện để các nước trong khu vực tăng cường đối thoại, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý trại giam; tạo ấn tượng tốt đẹp với các đoàn đại biểu tham dự, qua đó góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ Công an Việt Nam có các kỳ vọng: Đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển của APCCA, xây dựng, hợp tác thực chất và hiệu quả hơn...

PHI HÙNG