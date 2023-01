Bộ Công an đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan

(PLO)- Bộ Công an đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an lên hai tuổi đối với nam, năm tuổi đối với nữ và tăng hai tuổi với sĩ quan, hạ sĩ quan.

Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND).

Một điểm đáng chú ý của dự luật lần này là bổ sung quy định tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng hai tuổi, nữ tăng năm tuổi); tăng hai tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng năm tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng ba tuổi; nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Theo Bộ Công an, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an hiện nay chưa phù hợp với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động. Do đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Bộ Công an nhìn nhận khi tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung thay đổi thì cũng cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an cho phù hợp…

Đồng thời, Bộ cũng đề xuất bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt. Về vấn đề này, Bộ Công an đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND, có nhiều cán bộ thời gian công tác lâu năm, nhiều kinh nghiệm thực tiễn… đang trực tiếp chỉ đạo giải quyết, điều tra, xử lý những vụ việc, vụ án, chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tham nhũng, ma túy, tội phạm xuyên quốc gia…

Nếu được kéo dài hạn tuổi sẽ bảo đảm việc chỉ đạo giải quyết, điều tra, xác minh vụ án, chuyên án liên thông, xuyên suốt cho đến khi kết thúc.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 13 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam hiện hành cũng quy định về kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với sĩ quan QĐND trong trường hợp đặc biệt. Vì vậy, việc bổ sung quy định về kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt là cần thiết và phù hợp.

Về lộ trình tăng tuổi, mỗi năm tăng ba tháng đối với nam và bốn tháng đối với nữ.

Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay hai tuổi, không theo lộ trình nêu trên. Lý giải, Bộ Công an cho hay hiện nay, hạn tuổi phục vụ cao nhất của cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm trung tá, thiếu tá, cấp úy và hạ sĩ quan thấp hơn nhiều so với mức hạn tuổi phục vụ cao nhất trong CAND, quy định của Bộ luật Lao động (Hạ sĩ quan: 45; Cấp úy 53; Thiếu tá, Trung tá: Nam 55, nữ 53).

Do đó, để thu hẹp khoảng cách về hạn tuổi phục vụ cao nhất giữa cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm nêu trên so với cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm cao hơn, Bộ Công an đề nghị áp dụng tăng ngay hai tuổi mà không theo lộ trình. Việc áp dụng quy định này sẽ bảo đảm sự ổn định, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Cụ thể về lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung cũng đề xuất nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp từ 60 tuổi lên 62 tuổi đối với nam; từ 55 tuổi lên 60 tuổi đối với nữ…

N. THẢO