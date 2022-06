Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

Ngày 1-6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Nam Định.

Theo đó, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04, Bộ Công an).

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Trước đó, Bộ Công an cũng tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao tại các cục nghiệp vụ, công an tỉnh và một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Thượng tá Nguyễn Tiến Trung, Trưởng phòng 3, Cục An ninh kinh tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm và ma tuý, Bộ Công an được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thượng tá Trương Minh Đương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng phòng, thư ký Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân.