Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương ‘Bảo vệ an ninh Tổ quốc’ cho 3 người nước ngoài

Cục Đối ngoại, Bộ Công an vừa tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân thuộc các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, tổ chức quốc tế có những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng ngài Peter James Vernon, Sỹ quan liên lạc quốc tế, Văn phòng Cơ quan phòng, chống tội phạm quốc gia Vương quốc Anh (NCA) tại Việt Nam; bà Nathalie Carlier, Tùy viên An ninh nội vụ, Bộ Nội vụ Cộng hòa Pháp tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; bà Catherine Rossi, Trợ lý Tùy viên An ninh nội vụ, Bộ Nội vụ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Trung tướng Đặng Xuân Hồng nhấn mạnh, Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” là phần thưởng cao quý của Bộ Công an dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời cũng là một cách ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực và đóng góp đối với quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Trung tướng Đặng Xuân Hồng tin tưởng rằng, với Kỷ niệm chương cao quý này, ông Peter James Vernon, bà Nathalie Carlier và bà Catherine Rossi sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hội, đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.

