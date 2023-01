Bộ Công an: Tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2023

(PLO)- Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp và phân công các chức kiểm tra, đôn đốc các tổ công tác của CSGT và các lực lượng khác đảm bảo TTATGT...

Sáng 17-1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT).

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Báo cáo tóm tắt kết quả 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước của lực lượng CSGT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT nêu rõ những kết quả đạt được.

Theo đó, từ ngày 15-11-2022 đến 12-1-2023, toàn quốc xảy ra 1.854 vụ, làm chết 1.026 người, bị thương 1.323 người; so với thời gian trước liền kề, giảm trên cả 3 tiêu chí (giảm số vụ, số người chết, bị thương).

Toàn quốc xảy ra 14 vụ chống người thi hành công vụ, bắt giữ 12 đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 vụ, 1 vụ xử lý hành chính, đang tiếp tục điều tra 10 vụ.

Đối với kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 500.000 trường hợp vi phạm TTATGT; tạm giữ hơn 6.000 ô tô, hơn 128.000 mô tô. So với cùng thời gian trước liền kề, xử phạt tăng 4,65%, tiền phạt tăng 8,9%

Lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng phát hiện 650 vụ, 611 đối tượng hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng CSGT toàn quốc đã đạt được trong hơn 2 tháng cao điểm vừa qua; đồng thời khen ngợi những hành động đẹp mà CSGT nhiều địa phương đã thực hiện trong những ngày qua để giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân đón Xuân ấm cúng hơn, an toàn hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị cấp uỷ, lãnh đạo Công an các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời đối với 10 cán bộ, chiến sĩ CSGT bị thương trong khi làm nhiệm vụ, củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự các đối tượng chống lại lực lượng CSGT để răn đe, phòng ngừa chung.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình trong những ngày cuối năm và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Toàn lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm

Trong đó, Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương cần trực tiếp và phân công các đồng chí lãnh đạo Công an các tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các tổ công tác của CSGT và các lực lượng khác được phân công nhiệm vụ trực, ứng trực tham gia đảm bảo TTATGT, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kế hoạch, phương án đảm bảo TTATGT tại địa phương; lưu ý lấy việc hướng dẫn, nhắc nhở người dân là chính.

Cùng với việc kiểm tra, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm, vui vẻ thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong những ngày nghỉ Tết…

Thứ trưởng yêu cầu Cục CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sỹ thực hiện làm nhiệm vụ trên các tuyến giao thông theo kế hoạch, kể cả trong những ngày nghỉ Tết.

Cục CSGT và toàn lực lượng CSGT tập trung lực lượng tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2023.

Chủ động ngăn chặn và phòng, chống đua xe trái phép; chống người thi hành công vụ; xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT, gây rối trật tự công cộng; tham gia tích cực phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông; tập trung tuần tra, xử lý triệt để lỗi vi phạm về nồng độ cồn, quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định…

Tiếp tục lan toả những hành động đẹp, giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương; kịp thời tuyên truyền về những hình ảnh đẹp, những đóng góp của lực lượng CSGT trong việc bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân để Nhân dân thấu hiểu và ủng hộ, ghi nhận, tạo sự thiện cảm của người dân với CSGT.

PV