4 công tác xây dựng lực lượng CSGT trong tình hình mới

(PLO)- Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT phải xác định lấy người dân là trung tâm và là chủ thể của công tác này.

Nhân Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có bài viết về lực lượng CSGT và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới với lực lượng này.

Theo Thứ trưởng, lực lượng CSGT là một bộ phận quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, làm nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, tổ chức, bộ máy của lực lượng CSGT được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ CSGT đã được bổ sung, từng bước nâng cao hơn về chất lượng công tác, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lực lượng CSGT đã tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành pháp luật về giao thông; mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Từ năm 2019 đến nay, tai nạn giao thông liên tục giảm qua từng năm trên cả ba tiêu chí, nhiều hình ảnh đẹp của CSGT đã gây xúc động trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế như trật tự, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ CSGT còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy trình, quy chế trong công tác, cá biệt một số trường hợp có sai phạm, tiêu cực, phải xử lý.

Trong những năm tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác xây dựng lực lượng CSGT, Thứ trưởng yêu cầu cần tập trung thực hiện bốn công tác trọng tâm.

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với lực lượng CSGT; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng CSGT. Tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác công an...

Hai là, trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải xác định lấy người dân là trung tâm và là chủ thể của công tác này... Lực lượng CSGT có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân, phải xác định mục tiêu giảm thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân là mục tiêu trọng tâm, lực lượng CSGT phải hướng đến trong các mặt công tác.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng CSGT, xây dựng đội ngũ CSGT các cấp vững mạnh về mọi mặt. Từng CSGT phải nghiêm túc, gương mẫu trong công việc, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, quy trình, chế độ công tác, điều lệnh công an nhân dân. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tinh thần phục vụ...

Bốn là, tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận nghiệp vụ CSGT và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông, đổi mới phương thức hoạt động và quản trị, điều hành hoạt động của lực lượng CSGT...

H.CHÂU