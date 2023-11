Bộ Công an thăng cấp bậc hàm lên Đại úy cho anh Trần Trung Hiếu

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm Đại úy cho anh Trần Trung Hiếu, người đã hy sinh khi đang điều tra nhóm nghi phạm mua bán ma túy.

Chiều 17-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với anh Trần Trung Hiếu.

Anh Hiếu là cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Di ảnh Đại úy Trần Trung Hiếu.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định trích 100 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân để hỗ trợ gia đình Đại úy Hiếu.

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, làm trưởng đoàn đã đến viếng Đại úy Trần Trung Hiếu.

Sáng cùng ngày, anh Hiếu đã được người thân, đồng đội đưa từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về quê nhà tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

Anh Hiếu hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và người dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng đội bên quan tài Đại úy Trần Trung Hiếu.

Những ngày qua, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an Hà Tĩnh, Nghệ An và người thân, người dân hiến máu để cứu anh.

Ngoài đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cũng đã tận tình, nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, anh Hiếu đã hy sinh.

Lễ viếng Đại úy Hiếu bắt đầu từ 12 giờ 15 phút chiều 17-11 đến 12 giờ 45 phút ngày 18-11, tại tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

Lễ truy điệu Đại úy Hiếu bắt đầu từ 13 giờ chiều 18-11, an táng tại nghĩa trang A Bạch, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh viếng Đại úy Trần Trung Hiếu.

Như PLO đã thông tin, chiều 13-11, anh Hiếu làm nhiệm vụ tại Đền chợ Củi, xã Xuân Hồng.

Lúc này anh Hiếu phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Bất ngờ Bảo dùng kéo tấn công vào vùng cổ anh Hiếu.

Bị đâm bất ngờ, Thượng úy Hiếu gục xuống nhưng Bảo tiếp tục dùng kéo tấn công thêm nhiều nhát vào người.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân đưa anh Hiếu đi cấp cứu tại BV Đa khoa TP Vinh, Nghệ An, đồng thời bắt giữ Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bảo về tội giết người và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đắc Lam