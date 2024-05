Bộ Công an thăng cấp, nâng lương cho 8 sĩ quan Công an tỉnh Bình Thuận 29/05/2024 17:46

Chiều 29-5, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp, nâng lương cho cán bộ chiến sĩ, lao động hợp đồng đến thời hạn năm 2024.

Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi lễ.

Đại tá Lê Quang Nhân trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp hàm Thượng tá.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố các quyết định thăng cấp, nâng lương của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Cụ thể, năm 2024 có 752 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp, nâng lương. Trong đó, có tám sĩ quan thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và 744 cán bộ, chiến sĩ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh (giữa) trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng lương cấp bậc hàm Đại tá từ hệ số 8,4 lên hệ số 8,6 đối với Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thay mặt cho các sĩ quan được thăng cấp, nâng lương năm 2024, Thượng tá Nguyễn Văn Hồ, Phó Trưởng Công an huyện Tuy Phong đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng.

Tân Thượng tá Nguyễn Văn Hồ hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ, nỗ lực thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Hồ phát biểu cảm ơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của từng cá nhân trong niên hạn, khẳng định đây không những là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mà còn là niềm vui chung của Công an tỉnh, của Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng thời, là sự ghi nhận, đánh giá của Bộ Công an, của Công an tỉnh đối với những đóng góp, cống hiến và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ trong niên hạn vừa qua, nhằm động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh (giữa) trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh thăng cấp, nâng lương cho cán bộ chiến sĩ.

Đại tá Lê Quang Nhân yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, không ngừng phấn đấu, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với cấp hàm mới, bậc lương mới được hưởng.