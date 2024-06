Bộ Công an thăng hàm lên Thượng tá cho 8 cán bộ Công an TP Đà Nẵng 03/06/2024 11:33

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định thăng cấp hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với 8 cán bộ thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Ngày 3-6, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 cho cán bộ chiến sĩ đến niên hạn.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho tám cán bộ.

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (giữa), trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tá. Ảnh: CA.

Đồng thời, công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP đến niên hạn năm 2024.

Nhân dịp này, Công an TP Đà Nẵng cũng công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trước thời hạn một năm cho hai cán bộ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác kể từ ngày 01-6-2024.

Tám cán bộ được thăng cấp bậc hàm lên Thượng tá đợt này. Ảnh: CA.

Việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương hằng năm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP đối với cán bộ chiến sĩ trong quá trình công tác, chiến đấu.

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Hội đồng xét thăng cấp, nâng lương Công an thành phố đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, công tâm, dân chủ, khách quan để xem xét, đánh giá từng trường hợp cụ thể và đi đến thống nhất báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP quyết định theo thẩm quyền.