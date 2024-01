Bộ Công an thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1

(PLO)- Việc thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam thể hiện mạnh mẽ, cụ thể cam kết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam.

Chiều 11-1, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tổ chức Công bố quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên và tài sản của Liên hợp quốc; tham gia bảo vệ dân thường, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ hoạt động của các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Ảnh CA

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc thành lập đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam thể hiện mạnh mẽ, cụ thể cam kết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã nhiều lần được khẳng định với bạn bè quốc tế về việc tham gia tích cực, có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đây là bước tiến mới sau thành công bước đầu về việc cử các Tổ công tác; lần đầu tiên dưới hình thức đơn vị với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, khu vực, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 ra mắt tại buổi Lễ.Ảnh CA

Có bước tiến hôm nay là do sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cá nhân Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó là sự đồng hành của Liên hợp quốc, các nước; sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại diện Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 đọc lời tuyên thệ và lời thề dưới lá Cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm, thể hiện rõ nét bản chất người cán bộ Công an nhân dân trung thành, tận tụy, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hết lòng, hết sức bảo vệ hòa bình, bảo vệ nhân dân, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình cao cả…

Phát biểu tại buổi Lễ, ngài Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc bày tỏ niềm vinh dự và hân hạnh khi được dự lễ ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam. Bày tỏ niềm trân trọng Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam vì những cam kết và đóng góp trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ngài Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc phát biểu tại buổi Lễ.

Ngài Faisal Shahkar khẳng định, việc thành lập đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là cột mốc lịch sử, là minh chứng cho thấy vai trò và đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu. Nó thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm của lực lượng Cảnh sát Việt Nam cũng như sự sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của Cảnh sát Việt Nam với các nước đang gặp nhiều khó khăn do xung đột vũ trang.

Ngài Faisal Shahkar tin tưởng rằng, khi được triển khai, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 sẽ duy trì các chuẩn mực cao nhất về sự liêm chính cũng như hiệu quả công tác, và sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người dân tại các quốc gia, khu vực mà đơn vị triển khai.

Liên Hợp Quốc đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam và mong muốn tiếp tục được hợp tác với Bộ Công an Việt Nam. Nhân dịp này, ngài Faisal Shahkar gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam vì sự hỗ trợ và hợp tác với Cảnh sát Liên hợp quốc.

Hy vọng sự hợp tác này sẽ tiếp tục và mở rộng trong tương lai. Sau khi nhận Quyết định thành lập, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 đã ra mắt các đại biểu tham dự và đông đảo cơ quan báo chí bằng việc xử lý các tình huống như: Bảo vệ lãnh đạo Liên hợp quốc khi bị các phần tử khủng bố tấn công, xử lý tình huống bắt cóc con tin, giải quyết tình huống khi các phần tử xấu kích động đám đông tấn công trụ sở…



PHI HÙNG