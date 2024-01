Bộ Công an sẵn sàng lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

(PLO)- Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục cử các sĩ quan Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có buổi làm việc với ngài Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc (LHQ), về hợp tác trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Hàng trăm lượt sĩ quan sẵn sàng gìn giữ hòa bình



Thời gian qua, với sự hỗ trợ của LHQ và các nước đối tác về gìn giữ hòa bình, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước cho hơn 70 lượt sĩ quan để chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Hiện Bộ Công an Việt Nam đã có 15 sĩ quan đáp ứng được các yêu cầu của LHQ để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng ngài Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc tại buổi làm việc. Ảnh: CA

Sau khi cử Tổ công tác số 1 và Tổ công tác số 2 gồm 6 sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS), Bộ Công an Việt Nam đang hoàn thiện quy trình cử Tổ công tác số 3 gồm 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), dự kiến triển khai trong quý I-2024 theo hình thức cá nhân.

Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam được cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ đã phát huy được những phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phái bộ giao; đều được đề nghị gia hạn nhiệm kỳ công tác và tặng thưởng Huy chương gìn giữ hòa bình của LHQ, từ đó làm lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện và yêu chuộng hòa bình đến với LHQ và bạn bè quốc tế.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của ngài Tư lệnh đối với hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam cũng như việc ủng hộ Bộ Công an Việt Nam cử lực lượng Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ thời gian qua;

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng cảm ơn sự ủng hộ tích cực của ban lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của LHQ đối với Bộ Công an Việt Nam trong quá trình cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh CA

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, các hoạt động Thứ trưởng Lương Tam Quang LHQ là cơ chế thiết thực, quan trọng đối với việc duy trì và kiến tạo hòa bình.

Bộ Công an Việt Nam xác định cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; góp phần nâng cao vị thế, uy tín đất nước, trong đó có sự đóng góp của Bộ Công an Việt Nam.

Xây dựng Trung tâm Huấn luyện về gìn giữ hòa bình LHQ

Thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục cử các sĩ quan Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ theo hình thức cá nhân và hiện đang tích cực chuẩn bị Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 để tổ chức đào tạo huấn luyện.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị LHQ thông qua các nước đối tác hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiền triển khai và kiểm tra sát hạch (AMS) để tăng số lượng sĩ quan của Bộ Công an đủ tiêu chuẩn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ theo hình thức cá nhân cũng như cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo phát triển giảng viên Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình.

Cử chuyên gia đến Việt Nam hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo về gìn giữ hòa bình cho Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ, phối hợp với Bộ Công an tổ chức các khóa đào tạo Cảnh sát gìn giữ hòa bình LHQ.

Chia sẻ thông tin về các Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ, vị trí mà LHQ có nhu cầu tuyển dụng để Bộ Công an cử sĩ quan tham gia ứng tuyển.

Hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam xây dựng Trung tâm Huấn luyện về gìn giữ hòa bình LHQ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Công an Việt Nam tự chủ về công tác huấn luyện theo tiêu chuẩn của LHQ, qua đó có thể đóng góp tích cực hơn nữa vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Tại buổi làm việc, ngài Faisal Shahkar nhấn mạnh, LHQ đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình, qua đó khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế cũng như đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Ngài Faisal Shahkar cũng khẳng định LHQ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng trong quá trình chuẩn bị lực lượng, hỗ trợ công tác huấn luyện, kiểm tra đánh giá tiền khả thi cũng như quá trình triển khai các sĩ quan ra thực địa…

