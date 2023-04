Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus ký Thỏa thuận hợp tác

(PLO)- Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm, cảnh báo thảm họa và phòng ngừa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Chiều 19-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Belarus do ngài Sinyavskiy Vadim Ivanovich, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ đón.

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Sinyavskiy Vadim Ivanovich dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Belarus tổ chức hội đàm. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Chào mừng ngài Bộ trưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng khẩn cấp nước Cộng hòa Belarus sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Belarus.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… giữa hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước.

Việt Nam vui mừng, đánh giá cao những thành tựu mà đất nước Belarus đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống của nhân dân trong thời gian qua và tin tưởng đất nước Belarus sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Thời gian gần đây, thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại trên toàn thế giới với mức độ ngày càng nghiêm trọng, mỗi năm đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, khiến hàng triệu người khác phải sơ tán, mức độ thiệt hại kinh tế ngày càng gia tăng.

Nhận thức rõ những thiệt hại nghiệm trọng và khó lường do thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra, lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phòng chống, thảm họa thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu và giao lực lượng Công an nhân dân Việt Nam làm nòng cốt trong công tác cứu nạn cứu hộ do các sự cố, tai nạn và thảm họa thiên tai gây ra.

Với tinh thần đó, lực lượng Công an nhân dân, một mặt chủ động không ngừng củng cố nâng cao chất lượng công tác, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật, mặt khác, tích cực học hỏi kinh nghiệm công tác của đối tác nước ngoài trong đó quan hệ hợp tác với Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus, tại hội đàm, hai Bên đã thống nhất, ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus.

Ngay sau khi ký kết, hai bên sẽ tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hợp tác cụ thể giữa hai cơ quan nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ.

Tăng cường trao đổi đoàn các cấp về hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm, cảnh báo và phòng ngừa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai.

Giới thiệu, chia sẻ, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại; chia sẻ thông tin để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu và lãnh đạo Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã tiếp đón ngài Sinyavskiy Vadim Ivanovich, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Nhà trường.

PV