Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình của Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn

(PLO)- Bộ Công Thương đang theo dõi sát tình hình của Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn để bảo đảm không để xảy ra tình trạng gián đoạn, thiếu hụt xăng dầu.

Trước sự cố kỹ thuật của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, ngày 4-1, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp bàn về các giải pháp để bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường xăng dầu.

Cuộc họp do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo Vụ Dầu khí và Than, Vụ Thị trường trong nước.

Lọc dầu Nghi Sơn gặp sự cố kỹ thuật rò rỉ xúc tác tại khớp nối giãn nở nhiệt tháp tái sinh của phân xưởng RFCC. Do vậy, phân xưởng này đã phải tạm ngưng sản xuất để khắc phục, dự kiến phải sau ngày 10-1 mới hoàn thành.

Do sự cố này nên phân xưởng chế biến dầu thô và các phân xưởng công nghệ khác được duy trì hoạt động ở công suất thấp hơn kế hoạch trong thời gian sửa chữa.

Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) ước tính sản lượng xăng dầu trong thời gian phân xưởng RFCC sửa chữa sẽ bị giảm khoảng 20-25%, tương đương lượng thiếu hụt khoảng 120.000m3.

Vụ Dầu khí và Than đã trao đổi với NSRP, dự kiến sự cố kỹ thuật sẽ được khắc phục xong trước ngày 15-1. NSRP dự kiến sẽ cấp bù sản lượng thiếu hụt từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2023.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, không bị gián đoạn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải giao Vụ Dầu khí và Than chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp tục làm việc với NSRP, theo dõi sát tình hình khắc phục sự cố của nhà máy. Thứ trưởng Hải yêu cầu phải xác định rõ thời gian dự kiến sẽ khắc phục xong sự cố kỹ thuật của nhà máy và số lượng xăng dầu dự kiến thiếu hụt do sự cố này gây ra.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công Thương còn giao Vụ Thị trường trong nước tiếp tục làm việc với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu để nắm cụ thể tình hình thực hiện tổng nguồn xăng dầu của các doanh nghiệp.

Có phương án bù đắp lượng xăng dầu thiếu hụt do sự cố của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gây ra (nếu có) để bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán tới đây.

Thứ trưởng Hải yêu cầu phải báo cáo các nội dung nêu trên trước ngày 7-1.

Trước đó, vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cũng bị giảm sản lượng vì vấn đề tài chính. Sau đó, nhà máy đã vận hành trở lại nhưng thị trường xăng dầu vẫn rơi vào xáo trộn do thiếu nguồn cung.

NSRP là công ty liên doanh được thành lập vào tháng 4-2008, được đầu tư bởi bốn công ty: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Kuwait Petroleum Europe từ Cô oét, Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd và Mitsui Chemicals Inc từ Nhật Bản.

