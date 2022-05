Bỏ đăng kiểm lần đầu ô tô mới: Nhiều ý kiến trái chiều

Theo quy định của Bộ GTVT, ô tô mới mua bắt buộc phải tiến hành đăng kiểm nhằm đảm bảo an toàn chất lượng trước khi lưu thông. Tuy nhiên, mới đây Cục CSGT đề nghị xem xét miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.

Ô tô mới đã được kiểm tra an toàn trước khi bán

Theo Cục CSGT, ô tô nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường. Do vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần xem xét để miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu. Mặt khác, nếu miễn kiểm định lần đầu sẽ giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân.

Anh Phan Huy Thịnh (nhân viên bán xe cho một hãng trong nước) khẳng định rất ủng hộ đề xuất trên của Cục CSGT. Bởi trước khi xuất xưởng và bàn giao tới khách hàng, xe đã trải qua các đợt kiểm tra khá nghiêm ngặt của nhà sản xuất và đạt tiêu chuẩn an toàn. Vì vậy, việc đăng kiểm đối với xe mới là không cần thiết.

Tương tự, chị Phan Thị Tuyến (ngụ quận Hà Đông, Hà Nội), người vừa sở hữu một chiếc ô tô mới cách đây một tuần, cũng cho rằng quy định xe xuất xưởng phải mang đi đăng kiểm gây phiền hà, lãng phí cho người dân.

“Tôi nghĩ chắc chưa có ô tô nào mới bị đánh trượt trong lần đăng kiểm đầu tiên, bởi các hãng xe có thiết bị, đội ngũ nhân viên được đào tạo rất bài bản để kiểm tra an toàn kỹ thuật trước khi bán ra thị trường. Hơn nữa, hãng xe cũng kiểm soát các quy trình này chặt chẽ, bởi đó là thương hiệu, sự tồn tại bền vững của họ trong lòng khách hàng” - chị Tuyến nói.

Cục Đăng kiểm đang nghiên cứu

Kỹ sư Lê Văn Tạch, người từng nhiều năm làm việc trong dây chuyền sản xuất ô tô, cho rằng xe mới khi xuất xưởng đều được đánh giá, kiểm tra toàn diện trong nhà máy.

Ông Tạch cũng cho biết trong nhiều năm làm nghề, ông chưa nghe có trường hợp nào xe mới mua lại không vượt qua quá trình đăng kiểm lần đầu. “Tôi đồng ý với đề xuất của Cục CSGT, bởi việc đăng kiểm đối với xe mới sẽ gây lãng phí cho người dân. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước cũng cần đưa ra các quy định để làm sao các hãng luôn thực hiện tốt các quy định, đặc biệt là trong việc đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô” - ông Tạch góp ý.

Ngược lại, đại diện một trung tâm đăng kiểm chia sẻ việc bỏ đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới do Cục CSGT đề xuất là không phù hợp. Bởi công an là đơn vị quản lý hành chính, nếu quy trình này có vấn đề thì Cục Đăng kiểm sẽ là đơn vị lên tiếng, vì đây là công tác chuyên môn và quản lý kỹ thuật của đơn vị này.

“Việc đánh giá thực tế đối với sản xuất, lắp ráp, đặc biệt đối với xe tải, xe khách, hiện tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm thì cục sẽ là đơn vị lên tiếng” - vị này nói.

Vị này cũng cho biết thêm nếu bỏ kiểm định lần đầu thì việc quản lý hồ sơ kỹ thuật đối với ô tô mới bằng cách nào, ai chịu trách nhiệm? “Không thể một đơn vị vừa cấp biển số xe vừa cấp sổ kiểm định, đơn cử như việc xe mới tham gia giao thông gây tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm?” - vị này đặt vấn đề.

Vẫn theo vị này, nhiều chủ xe có thói quen vừa đi ra khỏi cửa hàng ô tô sẽ ghé vào cơ sở nội thất ô tô để thêm thắt một số phụ kiện, trong đó có những “hàng độ” mà kiểm định không cho phép.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, khẳng định đơn vị đã tiếp nhận văn bản của Cục CSGT và giao cho các phòng chuyên môn nghiên cứu. Sau đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Bộ GTVT sẽ có cuộc họp với nhau để thống nhất các vấn đề Cục CSGT đề xuất.

Trong khi đó, một cán bộ thuộc Bộ GTVT cho rằng đăng kiểm là hệ thống chứng nhận của Nhà nước nên không dễ dàng cho phép các cơ sở bảo dưỡng, bảo hành chính hãng được đăng kiểm xe. Vì vậy, các bên cần làm việc với nhau để trả lời xung quanh đề nghị của Cục CSGT.•