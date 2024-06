Bộ đội biên phòng TP.HCM đưa sĩ tử vượt biển dự thi tốt nghiệp THPT 27/06/2024 11:51

Mới đây, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) hỗ trợ đưa 24 em thí sinh trường THCS - THPT Thạnh An vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024.

Do điều kiện đi lại khó khăn từ xã đảo vào đất liền, 24 thí sinh đã được tạo điều kiện lưu trú tại trường THCS Bình Khánh (huyện Cần Giờ). Được biết, đây là lứa học sinh thứ 6 của trường THCS - THPT Thạnh An tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

24 em thí sinh trường THCS - THPT Thạnh An nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân. Ảnh: TT.

Hành trang đi thi của các thí sinh ngoài những vật bất ly thân trong mùa thi như giấy báo dự thi, viết... còn thêm quần áo, chăn mền. Thêm vào đó, lực lượng Bộ đội biên phòng TP.HCM cùng với các mạnh thường quân đã tiếp sức thêm kinh phí và thức ăn, như mì tôm, kẹo, bánh cho thí sinh những lúc thức khuya học bài.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thạnh An chào tạm biệt các em vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh:TT.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng các thí sinh còn có Câu lạc bộ Việt Tâm Khanh hỗ trợ 20 thùng mì gói, 100 cây viết, 100 cuốn tập... Đại diện mạnh thường quân ông Trịnh Ngọc Minh trao tặng 12 triệu đồng trang trải kinh phí ăn uống. Công ty TNHH Tư vấn du học YAMATO tặng bình nước giữ nhiệt, 50 cây viết cho 24 em học sinh trong những ngày thi sắp tới.

24 em thí sinh trường THCS - THPT Thạnh An "vượt biển" vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024. Ảnh: TT.

Đại diện Đồn Biên phòng Thạnh An cho biết các em học sinh ở vùng xã đảo xa xôi, các thí sinh phải "đi trước về sau", mang theo bên mình nhiều hành lý cồng kềnh.

Tuy nhiên, đồng hành cùng các em là thầy cô cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng túc trực và hỗ trợ hết mình. Đây chính là nguồn động viên to lớn dành cho các em trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước.