Bộ đôi xe điện VinFast lần đầu cùng vào Top 10 xe bán chạy nhất thị trường

(PLO)- Lượng xe bàn giao tăng mạnh sau khi đã ổn định chuỗi cung ứng và tối ưu hệ thống sản xuất giúp bộ đôi SUV điện VF e34 và VF 8 của VinFast cùng có tên trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 12-2022, với tổng doanh số 4.278 xe.

Màn bứt phá ấn tượng

Trong tháng 12-2022, Top 10 xe có doanh số lớn nhất vẫn ghi nhận những cái tên quen thuộc như Hyundai Accent (2.929 xe), Toyota Vios (2.764 xe), Toyota Corolla Cross (2.479 xe), Mitsubishi Xpander (1.856 xe)…

Dù vậy, bảng xếp hạng đã có sự xáo trộn mạnh khi lần đầu tiên cả 2 mẫu xe điện VinFast là VF 8 và VF e34 đều có tên trong top 10. Đặc biệt, ngay trong lần đầu lọt top, mẫu eSUV cỡ D - VinFast VF 8 - đã “chễm chệ” ở vị trí thứ 3 với 2.730 xe, chỉ cách mẫu xe xăng dẫn đầu chưa đến 200 xe. Việc VF 8 vươn lên chiếm lĩnh Top 3 xe bán chạy nhất thị trường chỉ sau 4 tháng chính thức lăn bánh thương mại cho thấy sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng Việt Nam dành cho xu hướng xe điện nói chung và xe điện VinFast nói riêng.

Bên cạnh VF 8, mẫu eSUV cỡ C - VF e34 - cũng quay trở lại Top 10 xe bán chạy nhất tháng 12-2022 với doanh số ấn tượng 1.548 xe, đứng ở vị trí thứ 8. Màn bứt tốc mạnh mẽ của hai mẫu xe điện thương hiệu Việt đã “tiễn” những cái tên quen thuộc như Ford Everest, Ford Territory hay Mazda 3 rời top.

Lượng xe ô tô điện VinFast bàn giao tăng vọt, gấp 7 lần so với tháng 11-2022, được hãng xe Việt lý giải là nhờ chuỗi cung ứng đang dần ổn định và hệ thống sản xuất đã được tối ưu. Đặc biệt, trong bối cảnh doanh số toàn thị trường sụt giảm 3% so với tháng 11-2022 và giảm 24% so với tháng cùng kỳ 2021, màn vươn lên mạnh mẽ của bộ đôi xe điện VinFast cho thấy sự chuyển dịch nhanh chóng trong xu hướng di chuyển cũng như dấu ấn ngày càng rõ nét của xe điện tại thị trường ô tô Việt Nam.

Bộ đôi “đáng mua nhất trong phân khúc”

VinFast VF e34 là mẫu ô tô điện thông minh đầu tiên tại Việt Nam, từng gây chấn động với kỷ lục gần 4.000 đơn đặt cọc chỉ sau 12 giờ mở bán. VF e34 sở hữu thiết kế tinh tế và được trang bị hàng loạt công nghệ thú vị, nổi bật là trợ lý ảo ViVi tương tác tự nhiên bằng tiếng Việt. Tính năng này giúp người dùng hỏi đáp, tra cứu thông tin, quản lý xe từ xa, mua sắm, đặt đồ ăn, xem film, thể thao trực tuyến, đặt lịch khám chữa bệnh... Với giá bán 710 triệu đồng không kèm pin hoặc 900 triệu đồng kèm pin, VF e34 được đánh giá là mẫu xe điện dễ tiếp cận, mang tính xu hướng nên dễ thu hút khách hàng.

Trong khi đó, VF 8 được nhiều người dùng đánh giá là mẫu xe đáng mua nhất trong tầm giá 1 tỷ đồng. Mẫu xe điện toàn cầu đầu tiên của VinFast có hai phiên bản Eco và Plus, trong đó phiên bản VF 8 Eco pin có khả năng di chuyển tới 420km/lần sạc đầy; phiên bản VF 8 Plus pin có khả năng di chuyển tới 400km/lần sạc đầy.

Xe được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa…Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe… cũng mang đến trải nghiệm đẳng cấp, ấn tượng cho người dùng.

Với giá bán 1,129 tỷ đồng không kèm pin và 1,459 tỷ đồng kèm pin (bản Eco) hoặc 1,309 tỷ đồng không kèm pin và 1,639 tỷ đồng kèm pin (bản Plus), VF 8 được xem là mẫu xe không có đối thủ trong tầm giá. Đặc biệt, xe điện VinFast còn hấp dẫn khách hàng nhờ chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ 0% từ Chính phủ, cũng như các dịch vụ hậu mãi vượt trội của VinFast như bảo hành 10 năm, cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa lưu động (Mobile Service)…

Mới đây nhất, VinFast chính thức mở bán mẫu VF 5 Plus ở phân khúc A với giá 458 triệu đồng không gồm pin và 538 triệu đồng đã bao gồm pin, dự kiến bàn giao xe từ tháng 4/2023. Chỉ sau 9 giờ mở bán, mẫu SUV điện cỡ nhỏ của VinFast đã nhận về 3.293 đơn đặt hàng, trong đó 80% là cọc cam kết sẽ lấy xe.

Dự kiến trong tháng 3-2023, VinFast sẽ tiếp tục mở bán hai mẫu eSUV cỡ B và cỡ C là VF 6 và VF 7 trên phạm vi toàn cầu. Nhu cầu xe điện tăng cao, đặc biệt là với sự góp mặt của 3 mẫu xe cỡ nhỏ VF 5 Plus, VF 6 và VF 7 hứa hẹn sẽ mang lại doanh số “khủng” cho VinFast trong năm 2023.

MAI ANH