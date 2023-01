Bộ GTVT trả lời việc khắc phục hư hỏng 3 tuyến quốc lộ ở Bình Định

(PLO)- Bộ GTVT trả lời cử tri tỉnh Bình Định về việc hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường quốc lộ 1, 19 và 19C.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định trả lời về đề nghị của cử tri liên quan đến hư hỏng, xuống cấp tuyến đường quốc lộ 1, 19 và 19C.

Theo Bộ GTVT, do các đợt mưa lũ thời gian qua mặt đường các đoạn tuyến quốc lộ qua địa phận Bình Định phát sinh hư hỏng. Vì vậy, Bộ GTVT có nhiều văn bản chỉ đạo Cục Đường bộ, các chủ đầu tư dự án, Khu Quản lý đường bộ III, Sở GTVT Bình Định tăng cường công tác bảo dưỡng, kịp thời khắc phục ngay các hư hỏng trên đường.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn tuyến quốc lộ 1 do Khu Quản lý đường bộ III quản lý và quốc lộ 19,19C do Sở GTVT Bình Định quản lý thực hiện xong công tác khắc phục hậu quả, hiện nay đoạn tuyến đang khai thác bình thường. Cơ quan quản lý đường bộ đang tiếp tục tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục hư hỏng phát sinh trên tuyến.

Đối với những hạng mục, đoạn tuyến hư hỏng nặng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông được Bộ GTVT phê duyệt danh mục sửa chữa trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023. Đồng thời, yêu cầu Cục Đường bộ khẩn trương triển khai thực hiện để để đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông trên tuyến.

Đối với các đoạn tuyến được đầu tư theo hình thức BOT, Bộ GTVT cho biết đoạn do Công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định đầu tư có phát sinh hư hỏng khoảng 116.000m2.

Năm 2022, dự án trên được sửa chữa với diện tích sửa chữa xử lý cục bộ hư hỏng mặt đường khoảng 52.000m2. Hiện doanh nghiệp này đang tiếp tục xử lý khoảng 13.000m2. Diện tích hư hỏng còn lại, doanh nghiệp đang lập hồ sơ thiết kế và dự toán để trình cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận để triển khai.

Đối với đoạn tuyến Km15+00 - Km17+054, quốc lộ 19 và đoạn Km1212+400 - Km1218+850; Km1230+700 - Km1243+00, quốc lộ 1, thuộc dự án BOT quốc lộ 1 do Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định quản lý khai thác. Đoạn này đang triển khai thực hiện gói thầu khắc phục hậu quả bão lũ và tăng cường kết cấu. Hiện, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ, doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, sớm hoàn thành theo tiến độ quy định.

Đối với đoạn tuyến Km17+54 - Km50+00, quốc lộ 19 do Công ty TNHH BOT 36.71 quản lý khai thác, Bộ GTVT cho biết doanh nghiệp dự án đã tiến hành khắc phục đảm bảo an toàn giao thông và đang triển khai thực hiện dự án sửa chữa định kỳ (trung tu lần 1) dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I/2023.

Đối với đoạn tuyến Km50 - Km67, quốc lộ 19 thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban QLDA 2 là đại diện chủ đầu tư, Bộ GTVT cho biết từ tháng 6-2022 chủ đầu tư đã thi công tuyến này. Tuy nhiên, thời gian qua nhà thầu đang thi công đắp nền đường gặp phải thời tiết mưa khiến mặt đường lầy lội nên phương tiện đi lại rất khó khăn.

Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan nhắc nhở Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu bố trí, tổ chức phương án thi công hợp lý, khoa học phù hợp với điều kiện thời tiết khu vực đang trong mùa mưa; thi công gọn gàng, dứt điểm theo từng hạng mục công trình, từng đoạn tuyến. Song song đó, đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện tham giao giao thông trên tuyến.

Về việc mở rộng các tuyến đường này, Bộ GTVT cho biết quốc lộ 1 đã hoàn thành nâng cấp mở rộng tuyến đường qua địa bàn tỉnh cơ bản đạt quy mô 4 làn xe theo quy hoạch được duyệt.

Bộ GTVT cũng đã xây dựng tuyến tránh Tam Quan, Phù Mỹ, Ngô Mây và thị xã An Nhơn với quy mô hai làn xe và hầm đường bộ qua đèo Cù Mông. Riêng đoạn Km1211+110 - Km1211+799, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Đối với tuyến quốc lộ 19, Bộ GTVT cho biết theo quy hoạch có tổng chiều dài 243 km, quy mô từ 2-6 làn xe. Hiện trạng đoạn tuyến cơ bản được đầu tư theo quy hoạch, các đoạn còn lại (Km90+000 - Km108+000) đang được Bộ GTVT triển khai trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Còn tuyến quốc lộ 19C, Bộ GTVT cho rằng theo quy hoạch đoạn qua tỉnh Bình Định dài khoảng 39,38 km. Việc đầu tư tuyến này là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tuyến đường, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa cân đối được vốn.

VIẾT LONG