Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 kiểm điểm sau vụ tai nạn lật thuyền 20/05/2024 17:26

Liên quan đến vụ lật thuyền khu vực thi công cầu Đà Rằng (Phú Yên), Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 chủ trì tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Thêm vào đó, Ban quản lý dự án 7 phải phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tai nạn.

Ban Quản lý dự án 7 được yêu cầu tổ chức làm rõ trách nhiệm vụ lật thuyền. Ảnh: T.LỘC



Ban Quản lý dự án 7 cũng được giao tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị thi công và nhân dân khu vực dự án.

Chủ đầu tư dự án cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ GTVT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý.

“Ban quản lý dự án 7 phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ GTVT nếu để xảy ra mất an toàn trong quá trình thi công công trình…” - Bộ GTVT nhấn mạnh.

Như PLO đưa tin, tối 15-5, tại khu vực sông Ba (đoạn qua xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), sáu công nhân thi công dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam chèo thuyền về lán trại thuộc huyện Tây Hòa để nghỉ ngơi.

Trong khi di chuyển, do trời tối và khả năng điều khiển hạn chế nên thuyền va vào trụ cầu gây lật, tất cả sáu người rơi xuống sông, trong đó có 3 người bơi vào bờ an toàn, 3 người còn lại tử vong.