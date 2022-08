Bổ nhiệm, điều động, giao nhiệm vụ cho 8 sĩ quan Công an Bình Thuận

Theo đó, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vừa ký thông báo chức vụ và chữ ký của năm sĩ quan cấp tá vừa được giám đốc Công an tỉnh điều động, bổ nhiệm.

Cụ thể, năm sĩ quan này gồm: Thượng tá Nguyễn Quang Hương, Trưởng Công an huyện Hàm Tân được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Đại tá Trương Văn Giáo, Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Sáu, Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Ngoại tuyến.

Trung tá Nguyễn Văn Thẩm, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự và Thiếu tá Cao Xuân Duy, Đội trưởng Đội pháp chế và quản lý khoa học, Phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh.

Trước đó, vào trung tuần tháng 7-2022, tại lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh, phụ trách Thanh tra Công an tỉnh.

Thượng tá Văn Thị Thanh Nam, Phó Trưởng phòng Tham mưu, phụ trách Phòng Tham mưu và Thượng tá Trần Đức Quế, Phó Trưởng Công an huyện Hàm Tân, phụ trách Công an huyện Hàm Tân.