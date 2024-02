Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Theo kế hoạch, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là nhằm đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội...

Vẫn theo kế hoạch, hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức (Hội đồng kiểm định) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8 Nghị định 06/2023.

Chủ tịch Hội đồng kiểm định sẽ quyết định lựa chọn các điểm thi và thành lập các bộ phận giúp việc gồm ban kiểm tra phiếu đăng ký dự kiểm định, ban coi thi, ban thư ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ là người quyết định thành lập hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Hội đồng kiểm định sẽ thông báo về từng kỳ kiểm định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức chậm nhất 30 ngày tính đến ngày tổ chức kiểm định. Hội đồng này cũng đồng thời công bố cấu trúc, đề cương chi tiết bài thi, hướng dẫn sử dụng phần mềm của kỳ kiểm định. Thời gian hoàn thành những công việc này là trong tháng 3.

Thí sinh đăng ký dự kiểm định qua Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức hoặc theo nội dung trong Hướng dẫn đăng ký dự thi kiểm định do Hội đồng kiểm định ban hành.

Thí sinh đăng ký dự kiểm định được quyền chọn đợt thi, địa điểm đăng ký dự thi. Trong trường hợp sắp xếp địa điểm tổ chức thi, điểm thi, ca thi, Hội đồng kiểm định có thể thay đổi địa điểm tổ chức thi, điểm thi, ca thi và thông báo cho người đăng ký biết trước ít nhất bảy ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi.

Khi đăng ký dự kiểm định thành công, thí sinh đăng ký được gửi giấy xác nhận đăng ký dự kiểm định vào địa chỉ email đã đăng ký.

Đến tháng 6, Hội đồng kiểm định sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự kiểm định đã đăng ký. Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự kiểm định, tiến hành khảo sát, báo cáo Hội đồng kiểm định xem xét, quyết định số lượng, địa điểm các điểm thi.

Bộ Nội vụ cũng lập Ban giám sát kỳ kiểm định và phối hợp với Cục A03, Bộ Công an bảo đảm an ninh trong toàn bộ quá trình tổ chức kiểm định. Cơ quan, đơn vị cung cấp địa điểm thi phối hợp với cơ quan công an sở tại trong việc bảo đảm an toàn, an ninh của điểm thi.

Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án kiểm định chất lượng đầu vào công chức được Bộ Nội vụ giao cho Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì. Trong đó phải đảm bảo tối thiểu 5.000 câu để sử dụng trong các kỳ kiểm định năm 2024. Nội dung, cấu trúc, danh mục tài liệu phục vụ xây dựng câu hỏi và đáp án phải được bảo đảm rõ ràng. Bộ Nội vụ yêu cầu việc này phải hoàn thành trong tháng 5.

Vụ Công chức - Viên chức được giao tham mưu cho Hội đồng kiểm định công chức năm 2024 xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức kỳ thi thử kiểm định. Thời gian tổ chức thi thử kiểm định trong tháng 4.

“Kết quả kỳ thi thử kiểm định được dùng để phân tích, đánh giá, tham khảo, rút kinh nghiệm cho kỳ kiểm định chính thức, không sử dụng để đăng ký dự tuyển công chức” – kế hoạch của Bộ Nội vụ nhấn mạnh và cho hay thời gian tổ chức kỳ kiểm định là vào tháng 7 và tháng 11.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2023 nhằm quy định thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Bộ Nội vụ là cơ quan được giao thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ hai lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển công chức ở các cơ quan, tổ chức trong phạm vi toàn quốc. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng. Theo quy định hiện nay, người dự thi công chức phải trải qua hai vòng thi là kiểm tra kiến thức, năng lực chung và kiến thức chuyên ngành. Tuy nhiên, từ 1-8 tới đây, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

Bộ Nội vụ: Sắp có 3 đợt thi thử kiểm định công chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam (PLO)- Bộ Nội vụ sẽ xây dựng phần mềm tổ chức thi kiểm định, phần mềm xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi... về việc thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

N. THẢO