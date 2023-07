Bỏ qua thủ tục hành chính, bệnh viện huyện kịp cứu người nguy kịch

(PLO)- Bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch nguy kịch, không có ngưới thân nên Bệnh viện huyện Bình Chánh bỏ qua thủ tục hành chính và nhanh chóng điều trị.

“Không nhờ các bác sĩ (BS) của Bệnh viện (BV) huyện Bình Chánh, TP.HCM cấp cứu kịp thời, tôi chắc không qua khỏi” – ông TQV (38 tuổi, quê bến Tre) chia sẻ.

Bỏ qua thủ tục hành chính sớm cứu bệnh nhân

Nằm trên giường bệnh, ông V cho biết hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh. Cách đây hai ngày, ông vừa bước vào nhà vệ sinh thì rơi vào tình trạng chóng mặt, hai tay bị yếu, áo đẫm mồ hôi… Ông cố gắng gọi người giúp nhưng cứ ú ớ, nói không ra lời.

“May sao, có một anh làm chung phát hiện và đưa tôi tới BV huyện Bình Chánh cấp cứu. Tôi hoàn toàn không biết gì” – ông V nói.

BS Nguyễn Duy Anh Vũ, quyền Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc BV huyện Bình Chánh, cho biết nơi đây tiếp nhận ông V trong tình trạng mạch chậm, huyết áp không đo được, nói sảng.

“Nghi ngờ ông V bị nhồi máu cơ tim, chúng tôi nhanh chóng ổn định mạch và huyết áp, đồng thời điều trị ban đầu nhồi máu cơ tim bằng thuốc” – BS Anh Vũ cho biết thêm.

Tiếp theo, khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc hội chẩn và thống nhất với đơn vị Can thiệp tim mạch BV huyện Bình Chánh chụp hình ảnh điện tim của ông V rồi gửi qua ứng dụng Zalo cho chuyên gia Viện Tim TP.HCM.

“Sau khi chẩn đoán ông V trong tình trạng nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu chuyển lên tuyến trên do bị nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim, biến chứng nhịp chậm, chuyên gia Viện Tim TP.HCM tới ngay BV huyện Bình Chánh để phối hợp cùng các BS điều trị ông V” – BS Anh Vũ nói.

Ông V được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim tạm thời và can thiệp mạch vành cấp cứu. Do ông V đang trong tình trạng nguy kịch, người thân lại không có nên BV huyện Bình Chánh bỏ qua thủ tục hành chính, nhanh chóng cùng chuyên gia Viện Tim TP.HCM can thiệp cấp cứu.

“Sau 45 phút đặt máu tạo nhịp tạm thời và đặt một stent trên động mạch vành phải, ông V tỉnh, tiếp xúc tốt, hết đau ngực, nhịp tim và sinh hiệu ổn định” – BS Anh Vũ chia sẻ.

Xử lý nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp

BS Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp kiêm Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch BV huyện Bình Chánh, cho biết sau 10 tháng triển khai hoạt động, đơn vị Can thiệp tim mạch đã chụp DSA (phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại) khảo sát mạch máu cho hơn 100 bệnh nhân.

“Trên 30 bệnh nhân được đặt stent can thiệp mạch vành, 10 ca đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn và 10 trường hợp can thiệp mạch máu chi dưới. Đặc biệt, BV đã hỗ trợ chi phí điều trị cho gần 20 bệnh nhân nghèo có bệnh lý cần can thiệp tim mạch” – BS Thanh Tùng cho biết thêm.

Hiện BV huyện Bình Chánh đã triển khai được kỹ thuật chụp mạch vành, nong và đặt stent mạch vành để điều trị hội chứng mạch vành mạn và hội chứng mạch vành cấp tính. Chưa hết, BV này còn đặt máy tạo nhịp tạm thời để điều trị các rối loạn nhịp chậm cấp tính gây nguy hiểm đến tính mạng cho bệnh nhân.

“Ngoài ra, BV còn đặt máy tao nhịp vĩnh viễn để cấy ghép máy tạo nhịp cho các bệnh lý nhịp chậm mạn tính nguy hiểm như suy nút xoang có triệu chứng, block dẫn truyền nhĩ thất nguy hiểm. BV cũng đã áp dụng kỹ thuật can thiệp mạch máu chi dưới để chụp mạch máu bằng hệ thống DSA, can thiệp tái thông mạch máu chi dưới cho các trường hợp tắc mạch máu chi dưới, gây triệu chứng hoặc đe dọa đoạn chi” – BS Thanh Tùng nói.

Đánh dầu bước phát triển về chuyên môn Trước đây, ước tính mỗi tháng có khoảng 30 người dân huyện Bình Chánh mắc bệnh tim mạch cần được can thiệp mạch vành. Tất cả bệnh nhân này phải chuyển cấp cứu đến các BV tuyến cuối của TP.HCM để can thiệp tim mạch. Hiện nay, với sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật từ Viện Tim TP.HCM, BV huyện Bình Chánh bắt đầu triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch. Sự kiện can thiệp mạch vành ngay tại BV huyện Bình Chánh đã đánh dấu bước phát triển đáng ghi nhận về chuyên môn, kỹ thuật của một BV tuyến huyện vốn còn gặp rất nhiều khó khăn về chuyên môn kỹ thuật trong nhiều năm qua. PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

TRẦN NGỌC