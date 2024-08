Bộ trưởng Bộ Công an: Giữ vững an ninh trật tự để người dân phát triển kinh tế 26/08/2024 08:38

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an cho biết nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải song song với việc đảm bảo môi trường đầu tư để phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 25-8, phát biểu tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lương Tam Quang, cho biết mục tiêu cuối cùng của việc giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế và du lịch là thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, qua các công tác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho thấy khi ngành công an đã thu thập đầy đủ thông tin, biết được âm mưu, mục đích của các loại tội phạm nói chung sẽ đưa ra phương án xử lý phù hợp. Điều này đã góp phần tích cực trong việc duy trì ổn định, tạo không khí an toàn cho du khách khi đến TP Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng.

Cùng việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng liên quan đến các dự án, vị trí trọng điểm về an ninh quốc phòng, tỉnh Lâm Đồng cần hết sức lưu ý, kết hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ Công an hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo quốc phòng an ninh.

Lâm Đồng cần phải có những chính sách để tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trước đó. Lực lượng công an chúng tôi có trách nhiệm cùng với các đồng chí tháo gỡ những vấn đề này. Thượng tướng Lương Tam Quang-Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhắc lại quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cần phải đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xử lý để cảnh tỉnh, răn đe.

Thượng tướng Lương Tam Quang đồng chủ trì hội nghị Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VÕ TÙNG

Bộ trưởng cho biết lực lượng công an đã có chỉ đạo, làm việc với công an tỉnh Lâm Đồng về rất nhiều vấn đề, trong đó có tinh thần nói trên.

Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý đến việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ trưởng nói: Nếu chúng ta làm tốt được điều này thì sẽ giảm thiểu được nhiều vấn đề, đối phó hiệu quả với các thế lực thù địch về việc lợi dụng vấn đề dân tộc để lôi kéo bạo loạn.