Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Không Make in Viet Nam thì chúng ta không thể đi ra thế giới

Sáng 11-12, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Diễn đàn Make in Viet Nam) lần thứ 5 với chủ đề "Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động". Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được tổ chức vào tháng 12 hằng năm.

"Tháng 12 cũng là dịp kỷ niệm ngày lễ đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số. Ngày Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 12/12. Việt Nam đến giờ có lẽ vẫn là nước duy nhất trên thế giới có ngày vinh danh các doanh nghiệp công nghệ số" – Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, nhìn lại chặng đường 4 năm từ 2019 đến nay, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng 30%, doanh thu tăng 32%, tỷ trọng made in Việt Nam tăng từ 21 lên 29%. Riêng lĩnh vực sản xuất phần mềm cho nước ngoài tăng 43%. Hiện Việt Nam có trên 1.400 doanh nghiệp công nghệ số với doanh thu đang tiến đến mốc 10 tỷ USD.

"Năm 2019, cộng đồng doanh nghiệp số được khai sinh, với sứ mệnh Make in Việt Nam - nghiên cứu, sáng tạo, làm ra tại Việt Nam, giúp nước ta thoát bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Muốn đi xa phải nhớ lấy sứ mệnh ban đầu này" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, phát triển kinh tế số quan trọng nhất là các ứng dụng số, ứng dụng chuyển đổi số cho các ngành.

‘Vậy ai sẽ là người làm việc này? Đó phải là các nhà mạng, là các doanh nghiệp công nghệ số. Vì chúng ta có hạ tầng, chúng ta có công nghệ, chúng ta có nhân lực, chúng ta có hiểu biết chuyển đổi số, thì chúng ta phải là người sáng tạo ra các ứng dụng chuyển đổi số cho các ngành. Mấy năm qua, chúng ta để việc này cho các ngành và vì vậy sự phát triển chuyển đổi số ở Việt Nam rất chậm" - Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu Bộ TT-TT khẳng định phát triển ứng dụng số cho các ngành thì cũng chính là sáng tạo sản phẩm, cũng chính là Make in Viet Nam. Các nhà mạng, các doanh nghiệp công nghệ số phải coi đây là hoạt động nghiên cứu phát triển.

"Vậy thì, hàng chục ngàn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hãy đi vào các ngành, các lĩnh vực để sáng tạo các ứng dụng số, giúp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho các ngành và lĩnh vực. Và đây cũng chính là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam từ nay có một sứ mệnh mới là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua sáng tạo các ứng dụng số, chuyển đổi số cho các ngành, các lĩnh vực…

Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể trở thành nước phát triển. Không Make in Viet Nam thì chúng ta không thể đi ra thế giới. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể tự cường. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể hùng cường thịnh vượng" - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ban tổ chức công bố và trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

Chương trình Diễn đàn Make in Viet Nam bao gồm một phiên chính và các phiên chuyên đề. Tại phiên chính buổi sáng, các diễn giả đã chia sẻ các câu chuyện thành công trong việc ứng dụng số tạo ra các sản phẩm số ứng dụng trong thực tiễn, giúp thay đổi Việt Nam, thay đổi thế giới.

Tại các phiên chuyên đề vào buổi chiều, các diễn giả sẽ trao đổi, thảo luận về việc phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ mới như Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và việc đưa chúng ra thị trường trong nước và quốc tế. Các diễn giả cũng trao đổi, thảo luận về những rào cản, thách thức và giải pháp đột phá để cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trên nền tảng các công nghệ số mới cho thị trường…

Cũng trong khuôn khổ phiên chính sáng nay, Bộ TT-TT đã tổ chức trọng thể Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam có sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ số xuất sắc nhằm giải các bài toán Việt Nam và thế giới.

