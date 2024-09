Tối 29-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế Hà Giang, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hà Giang.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hà Giang tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc và phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, các đơn vị liên quan huy động thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu để cứu chữa người bị nạn, hạn chế tối đa số người tử vong.

Các bệnh viện cũng cần quan tâm, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người bị nạn để vượt qua khủng hoảng.

Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, các bệnh viện địa phương phải phối hợp với bệnh viện tuyến trên, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong việc chuyển tuyến, hội chẩn chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa qua telehealth.

Bộ Y tế giao Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai chủ động hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật, khi cần thiết sẵn sàng cử cán bộ chuyên môn phối hợp với ngành y tế Hà Giang cứu chữa các trường hợp nặng; hỗ trợ thuốc, máu, dịch truyền, phương tiện cấp cứu, vật tư, trang thiết bị y tế cho Sở Y tế Hà Giang để cứu chữa các nạn nhân.

Theo báo cáo sơ bộ của Công an tỉnh Hà Giang, từ đêm ngày 27-9 đến sáng 29-9, trên địa bàn huyện Bắc Quang xảy ra mưa to, rất to tại một số xã, gây thiệt hại về người và tài sản.

Vào khoảng 9 giờ sáng nay 29-9, hơn 3.000m3 đất đá từ taluy dương trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã sạt xuống khu dân cư, làm đổ sập 3 ngôi nhà, 1 người chết, 2 người mất tích, nhiều người bị thương, 5 xe bị vùi lấp, giao thông ách tắc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành Y tế Hà Giang đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, Phòng khám Đa khoa Trí Đức và Bệnh viện Vị Xuyên bố trí các xe cấp cứu tham gia cứu trợ người bị nạn.