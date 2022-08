Bốc thăm Europa League: Man. Utd gặp 'oan gia', Arsenal đụng PSV

18h hôm nay (26-8), LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã tổ chức lễ bốc thăm vòng bảng Europa League tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Kết quả bốc thăm 8 bảng đấu như sau:

Bảng A: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt, FC Zurich

Bảng B: Dynamo Kyiv, Rennes, Fernerbahce, AEK Larnaca

Bảng C: AS Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK

Bảng D: Braga, Malmo, Union Berlin, St Gilloise

Bảng E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

Bảng F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm

Bảng G: Olympiacos, Qarabag, Freiburg, Nantes

Bảng H: Crvena Zvezda, AS Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

Kết quả bốc thăm cho thấy những ứng viên vô địch như MU, Arsenal, AS Roma, Lazio không rơi vào bảng quá khó. MU của HLV Erik Ten Hag đụng “oan gia” Real Sociedad ở bảng E cùng với 2 đối thủ khác là Sheriff và Omonoia.

Còn nhớ ở lần gần nhất dự Europa League, MU đã đánh bại Real Sociedad với tổng tỉ số 4-0 sau 2 lượt trận ở vòng 16 đội. Năm đó, MU vào chung kết và thua Villarreal sau loạt luân lưu đầy cay đắng.

Cặp đấu đáng chú ý nhất vòng bảng Europa League là cuộc đối đầu giữa Arsenal và PSV. "Pháo thủ" Arsenal đang chơi thăng hoa với ngôi đỉnh bảng Premier League.

Trong khi đó, PSV là đối trọng của Ajax trong cuộc đua vô địch các giải quốc nội ở Hà Lan mùa trước. PSV về nhì giải vô địch Hà Lan sau Ajax nhưng thắng lại Ajax trong trận chung kết để giành danh hiệu cúp quốc gia Hà Lan. Arsenal và PSV nằm ở bảng A cùng với Bodo/Glimt và FC Zurich.

AS Roma của HLV Jose Mourinho ở bảng C cùng với những đối thủ không quá khó là Ludogorets, Real Betis và HJK. Jose Mourinho rất có duyên với các giải đấu cúp khi giúp AS Roma vô địch Conference League. AS Roma cùng với MU và Arsenal là ba ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Europa League mùa này.

Lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League sẽ diễn ra vào ngày 8-9, lượt trận cuối cùng vào ngày 3-11. Sau vòng bảng, buổi lễ bốc thăm vòng knock-out Europa League sẽ diễn ra ngày 7-11.