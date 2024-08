Bóng chuyền Công an TP.HCM đại thắng 17/08/2024 00:48

(PLO)- Toàn thắng cả 5 trận, đội chủ nhà Công an TP.HCM đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục giải bóng chuyền do Báo Công an TP.HCM tổ chức lần đầu tiên của năm 2024 cùng nhiều danh hiệu cá nhân.

Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, hấp dẫn với trình độ chuyên môn cao, giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng tranh cúp “Báo Công an TP.HCM” lần thứ 1 - năm 2024 đi đến hồi kết thúc bằng trận chung kết tranh cúp giữa hai đội TP.HCM và Công an TP.HCM diễn ra vào đêm 16-8 đầy kịch tính.

Trong những ngày qua, người hâm mộ bóng chuyền của Thành phố mang tên Bác được sống trong bầu không khí vui tươi, tràn ngập cảm xúc từ Nhà thi đấu quận Tân Bình. 8 đội bóng tham dự giải đã cống hiến cho người xem những trận đấu đẹp mắt với tinh thần thể thao cao thượng, chất lượng chuyên môn cao.

Trận chung kết giải bóng chuyền cúp Báo Công an TP.HCM diễn ra quyết liệt và sôi nổi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên. Ảnh: Nam Anh.

Trận chung kết diễn ra giữa hai đội xuất sắc nhất giải là Công an TP.HCM và TP.HCM với những màn đôi công đầy cống hiến cho khán giả một trận chung kết hấp dẫn, đầy kịch tính, xứng đáng với sự kỳ vọng. Chung cuộc, đội chủ giải Công an TP.HCM đã giành chiến thắng 3-0 (25-16, 25-23, 25-20).

Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng ban Ban Chuyên đề, Trưởng ban Tổ chức giải chia sẻ: “Ban tổ chức xin cảm ơn các đội bóng đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận cầu hay, hấp dẫn, góp phần cho sự thành công của giải. Chúng tôi hy vọng các đội có nhiều kỷ niệm đẹp về TP.HCM tươi đẹp, về mùa giải lần 1, đặc biệt là khách Visakha của Vương quốc Campuchia có nhiều ấn tượng đẹp về đất nước, con người Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng”.

Đội chủ giải thắng lớn với chức vô địch và những danh hiệu cá nhân. Ảnh: NAM ANH.

Giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng tranh cúp “Báo Công an TP.HCM” lần thứ nhất - năm 2024 được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2024), 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2024) và đặc biệt chào mừng Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới.

Dù chỉ mới được tổ chức lần đầu tiên nhưng giải bóng chuyền Công an TP.HCM đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng lớn và thực sự trở thành một sân chơi đỉnh cao đầy hấp dẫn, khi quy tụ 7 CLB bóng chuyền nam hàng đầu trong nước đang thi đấu tại giải hạng A và vô địch quốc gia (gồm Bến Tre; VLXD Bình Dương, Lavie Long An, TP.HCM, Trà Vinh, Vĩnh Long, Công an TP.HCM và khách mời đặc biệt Visakha của nước bạn Campuchia.

Niềm vui chiến thắng của các vận động viên Công an TP.HCM. Ảnh: NAM ANH.

Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16-8, các đội bóng đã cống hiến cho người xem những trận đấu đỉnh cao đầy quyết liệt, kịch tính. Với chuyên môn giải đấu được đánh giá rất cao, thực sự là cơ hội để vận động viên của các đội bóng được giao lưu, cọ xát nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu, làm cơ sở để tham gia các giải đấu lớn hơn trong thời gian tới.