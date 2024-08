Chủ giải bóng chuyền Công an TP.HCM thắng lớn trong ngày khai mạc 12/08/2024 17:47

Giải Bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng tranh Cúp “Báo Công an TP.HCM” lần thứ 1-2024 được tổ chức có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2024), 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2024) và đặc biệt chào mừng Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Cuộc chơi lớn bóng chuyền tạo điều kiện cho vận động viên (VĐV) của các đội Bóng chuyền ,ạnh được giao lưu, cọ xát nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu, làm cơ sở để tham gia các giải đấu lớn hơn trong thời gian tới.

Giải Bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng quy tụ nhiều đội bóng mạnh phía Nam và khách mời đến từ Campuchia. Ảnh: CCT.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: “Trong những năm qua, Công an TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao thiết thực nhằm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện, góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể lực hướng đến xây dựng xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới mà Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Giải năm nay với sự tham gia của 8 đội, gồm 7 đội bóng chuyền đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia, giải hạng A quốc gia (trong đó có đội bóng Công an TP.HCM) và 1 đội khách mời nước ngoài là CLB Visakha của Vương quốc Camphuchia.

Trưởng Ban tổ chức giải, Đại tá Bùi Ngọc Giáp và khách mời chúc mừng các đội bóng tham dự trong lễ khai mạc chiều 12-8. Ảnh: CCT.

Với tinh thần thể thao cao thượng, tôi đề nghị các VĐV tham gia giải đấu phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và bàn thắng đẹp, tạo dựng giải đấu có tính chuyên môn cao và hiệu quả; đồng thời cũng mong rằng với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm của mình, tổ trọng tài sẽ điều hành thi đấu đúng luật, xác định kết quả chính xác; các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ đảm bảo phục vụ giải đạt kết quả tốt nhất”.

Giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng tranh Cúp “Báo Công an TP.HCM” lần thứ Nhất - năm 2024 với sự tham dự của 8 CLB hàng đầu gồm Bến Tre, Công ty cổ phần VLXD Bình Dương, Lavie Long An, TP.HCM, Trà Vinh, Vĩnh Long, Công an TP.HCM, đặc biệt có sự tham dự của CLB bóng chuyền Visakha của nước bạn Campuchia.

Đông đảo khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho các đội bóng chuyền ở Nhà thi đấu Tân Bình. Ảnh: CCT.

Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 12-8 đến ngày 18-8 tại Nhà thi đấu Tân Bình và được mở cửa tự do cho người hâm mộ môn thể thao bóng chuyền thưởng lãm.

Hai trận đấu sớm trước lễ khai mạc chiều 12-8, đội bóng chuyền Vĩnh Long đã thắng Trà Vinh với cách biệt 3-0 (25-14, 25-23 và 25-23). Trận tiếp theo, Long An thắng với cách biệt sát nút Visakha (Campuchia) 3-1 (25-23, 25-23, 30-32, 26-24).

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ giải Công an TP.HCM với ngoại binh có thể hình vượt trội Hiroshi đến từ Ấn Độ đã thắng dễ Bến Tre 3-0 (25-21, 25-17, 25-16). Trận cuối cùng diễn ra trong ngày 12-8 là cuộc chạm trán giữa TP.HCM - VLXD Bình Dương.

Một số hình ảnh ấn tượng trong buổi lễ khai mạc giải Bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng lần 1-2024:

Trận Long An - VIsakha (Campuhcia) 3-1.

Trận Vĩnh Long - Trà Vinh 3-0.