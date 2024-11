Bức xúc với tình trạng đốt rác tại ngoại thành Hải Phòng 10/11/2024 07:17

Clip ghi lại tình trạng đốt rác tại bãi rác xã Cấp Tiến hôm 1-11

Thời gian qua, một số người dân trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bức xúc phản ánh trên mạng xã hội về tình trạng đốt rác ở một số bãi rác trên địa bàn huyện này như bãi rác tại xã Cấp Tiến, Bạch Đằng, Quang Phục…

Người dân cho biết bức xúc khi tình trạng đốt rác ảnh hưởng trực tiếp đến người dân sinh sống, canh tác quanh khu vực.

Ghi nhận thực tế của PLO, tại một số bãi rác tập trung ở xã Cấp Tiến, Bạch Đằng, Quang Phục đến nay đã không còn tình trạng đốt rác. Tuy nhiên, tại các bãi rác ở thời điểm ghi nhận vẫn còn hình ảnh tro đen, biểu hiện của việc bị đốt trước đó.

Ghi nhận thực tế hôm 4-11, tại bãi rác xã Cấp Tiến không còn tình trạng đốt rác tuy nhiên vẫn nhìn rõ hình ảnh tro đen, biểu hiện của việc bị đốt trước đó. Ảnh: NGỌC SƠN

Trao đổi với PLO, ông Phạm Công Tám, Chủ tịch UBND xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng thừa nhận có tình trạng đốt rác xảy ra ở bãi rác tập trung của xã trước đó vào cuối tháng 10 như phản ánh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã không còn.

Ông Tám cho biết, bãi rác trên địa bàn xã đã có từ lâu, là nơi tập kết rác của gần 2.000 hộ dân thuộc 10 thôn trên địa bàn xã.

Trước đây, rác thải của các hộ dân do xã thu gom. “Tuy nhiên, từ ngày 15-6-2023, xã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Hải Phòng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, đưa về bãi rác này. Việc đốt rác trong thời gian qua, chúng tôi có nắm được và đã yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Hải Phòng làm việc, đề nghị đơn vị khắc phục” – ông Tám cho biết.

Chủ tịch xã Cấp Tiến cho biết phía Công ty không thừa nhận việc đốt rác và cho rằng do người dân trên địa bàn vào bãi rác để đốt. “Vì vậy, chúng tôi yêu cầu công ty nhanh chóng rào lại bãi rác, không cho người ngoài tiếp cận. Trước đó, hàng rào quanh bãi rác đã bị đổ do bão số 3. Đến khi đó mới có thể quy trách nhiệm về việc đốt rác do ai, do công ty hay do người dân đốt” – Chủ tịch xã Cấp Tiến cho biết thêm.

Tình trạng đốt rác tương tự cũng được ghi nhận tại bãi rác xã Quang Phục. Ảnh: NGỌC SƠN

Trao đổi thêm về việc xảy ra đốt rác trên địa bàn một số xã, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Phạm Xuân Hòa cho biết qua nắm bắt dư luận xã hội, huyện đã tiếp nhận, xử lý nhiều thông tin về tình trạng đốt rác ở một số bãi rác tập trung trên địa bàn, trong đó có xã Cấp Tiến, Bạch Đằng, Quang Phục.

“Sau những phản ánh này, huyện đã yêu cầu UBND các xã kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp thân thiện với môi trường; xử lý nghiêm nếu phát hiện có tập kết rác thải công nghiệp và đốt rác thải trong bãi rác” – ông Hòa nói.

Đáng chú ý, bãi rác tại xã Quang Phục cũng do Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Hải Phòng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Trao đổi với PLO, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Hải Phòng Phạm Văn Giới cho biết việc xảy ra cháy tại các bãi rác do công ty quản lý là do người dân ra đốt rác sau bão số 3. “Sau bão số 3, hàng rào tại các bãi rác bị đổ, người dân có đem rác đến và đốt. Do đã đổ hàng rào, chúng tôi không thể quản lý. Tuy nhiên, khi phát hiện ra việc đốt rác, công ty cũng đã dập lửa” – ông Giới cho biết.

Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Hải Phòng cho biết trong thời gian tới sẽ rào lại toàn bộ các bãi rác mà công ty đang quản lý trên địa bàn huyện Tiên Lãng.