Bùi Quỳnh Hoa 'nóng bỏng' tại bán kết Miss Universe 2023

Bán kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2023 diễn ra vào sáng 16-11 (giờ Việt Nam) với sự tranh tài của 86 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện của Việt Nam là người đẹp Bùi Quỳnh Hoa.

Tại đêm thi, các người đẹp đã thể hiện màn hô tên, trình diễn bikini và trang phục dạ hội. Đây cũng là đêm thi quan trọng góp phần lớn điểm số để BTC chọn ra top 20 Miss Universe 2023.

Bùi Quỳnh Hoa, đại diện Việt Nam trong phần hô tên. Ảnh: BTC

Mở màn đêm bán kết, 86 người đẹp thực hiện phần thi hô tên. Đại diện Việt Nam Bùi Quỳnh Hoa diện váy ngắn ôm sát trang điểm đậm và thể hiện màn hô tên với chất giọng vang, nội lực.

Phần hô tên của Bùi Quỳnh Hoa và các đại diện khác. Nguồn: Miss Universe

Phần thi hô tên của người đẹp đã nhận được nhiều lời khen ngợi của fan sắc đẹp tại Việt Nam.

Sau phần hô tên, đại diện Việt Nam và các thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bước vào phần thi trang phục bikini. Ở phần thi này, các thí sinh đều tự tin khoe khéo vóc dáng săn chắc, kỹ năng trình diễn tốt.

Bùi Quỳnh Hoa nóng bỏng trong phần trình diễn bikini

Bùi Quỳnh Hoa là người đẹp được gọi tên ở gần cuối. Trong trang phục bikini ánh kim người đẹp sinh năm 1998 cho thấy những bước catwalk tự tin.

Phần đánh tay và hất tóc của Bùi Quỳnh Hoa bị vấp không ít tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng, Miss Universe là sự nền nã của người phụ nữ chứ không phải mạnh bạo, thừa thãi như vậy.

Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng catwalk của Bùi Quỳnh Hoa khá nhanh so với nhịp nhạc nên khó bắt được những khoảnh khắc đẹp trên sân khấu.

Phần trình diễn bikini của Bùi Quỳnh Hoa

Sau phần thi trang phục bikini, 86 người đẹp bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội.

Bùi Quỳnh Hoa diện trang phục tông màu trắng chủ đạo mang tên "Queen of the light". Bộ trang phục dạ hội của người đẹp sinh năm 1998 được lấy cảm hướng từ loài hoa quỳnh và ánh sáng do NTK Linh San thực hiện.

Bùi Quỳnh Hoa trong trang phục dạ hội

Trong phần thi này, nàng hậu thay đổi kiểu tóc búi cao, và phần xoay váy của Bùi Quỳnh Hoa đã nhận được sự khen ngợi của đông đảo khán giả.

Sau bán kết, các thí sinh sẽ bước vào phần thi trang phục dân tộc diễn ra vào sáng 17-11 (giờ Việt Nam).

Bùi Quỳnh Hoa sẽ trình diễn trang phục dân tộc "Cô Sen" của nhà thiết kế Chu Thị Hồng Anh thực hiện, được lấy cảm hứng từ trang phục hầu đồng trong nghi lễ thờ Mẫu của người Việt.

Trước đó, người đẹp sinh năm 1998 cũng đã trải qua phần thi phỏng vấn kín cùng các giám khảo. Dù không tiết lộ những câu hỏi và màn trả lời trong phần thi này nhưng Bùi Quỳnh Hoa hứa hẹn sẽ cố gắng hơn nữa trong những phần thi quan trọng sắp tới.

Trước thềm bán kết Miss Universe 2023, Bùi Quỳnh Hoa, đại diện Việt Nam bất ngờ tụt 6 hạng trên bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology.

Cụ thể, Bùi Quỳnh Hoa được dự đoán xếp ở vị trí thứ 18 dù trước đó chuyên trang sắc đẹp này đánh giá đại diện Việt Nam dừng chân ở vị trí 12 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Chung kết Miss Universe 2023 dự kiến diễn ra vào sáng ngày 19-11 (giờ Việt Nam) tại Nhà thi đấu José Adolfo Pineda ở Thủ đô San Salvador, El Salvador. Trong ngày thi quan trọng này, đương kim Hoa hậu R'Bonney Gabriel sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

THĂNG BÌNH