Ca khúc gây tranh cãi của Sơn Tùng M-TP lọt tốp BXH Billboard Chart

Sau hai tuần kể từ khi MV There’s no one at all chính thức “bay màu” khỏi Youtube, mới đây ca khúc tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP đã lọt vào bảng xếp hạng (BXH) Billboard Chart.

Cụ thể, ca khúc của giọng ca gốc Thái Bình đã lọt vào BXH Billboard Charts có tên Billboard Hot Trending Songs (những ca khúc được bàn tán nhiều nhất trên Twitter).

Ca khúc There’s no one at all của Sơn Tùng đứng ở vị trí No.13 và giúp nam ca sĩ trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt vào bảng xếp hạng này.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng của khán giả và cộng đồng Sky (fan hâm mộ của Sơn Tùng M-TP) về thành tích mà nam ca sĩ đã thiết lập trên BXH Billboard thì cũng có không ít bình luận trái chiều về cách hát tiếng Anh của Sơn Tùng cũng như lyrics của ca khúc.

Nói về Billboard Hot trending songs, thì đây là bảng xếp hạng Billboard ra mắt tháng 10-2021, được cập nhật sau hai mốc thời gian là 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày sau một tuần. Đây là sự hợp tác giữa Billboard và Twitter để xếp hạng các ca khúc được quan tâm nhiều nhất trong ngày và trong tuần, dựa trên thống kê từ dữ liệu của Twitter.

Như PLO đã đưa tin trước đó, khi ra mắt vào tối 28-4, MV There’s no one at all đã nhanh chóng bị chỉ trích và gây tranh cãi vì mang thông điệp tiêu cực, gây ảnh hưởng đến xã hội đặc biệt là trẻ em khi có cái cái kết để nhân vật tự sát.

Sau đó, Bộ VH-TT&DL đã xử phạt 70 triệu đồng về MV gây tranh cãi này.



Hiện tại bản ghi của There’s no one at all vẫn đang có mặt trên nền tảng Spotify và Apple Music. Ca khúc đã vượt 2,9 triệu lượt nghe, theo số liệu của Spotify.