Cà Mau thu hồi đất của dự án nhà máy điện rác Plasma

UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định thu hồi đất trên 40.000m2 đất bãi thải, xử lý chất thải tại huyện Cái Nước mà tỉnh cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến thuê để thực hiện dự án nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP.

Lý do thu hồi do chưa đưa đất vào sử dụng thực hiện dự án đầu tư (kéo dài từ năm 2017 đến năm 2023), đã vi phạm pháp luật về đất đai thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục).

UBND tỉnh Cà Mau giao toàn bộ diện tích đất thu hồi của dự án nhà máy điện rác Plasma cho UBND huyện Cái Nước quản lý để thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Cà Mau có trách nhiệm triển khai thự hiện thu hồi, huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến.

Trước đó, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau đã ký thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP đối với Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến.

Theo kết luận thanh tra, từ khi được UBND tỉnh Cà Mau quyết định cho thuê đất vào ngày 8/6/2017, Công ty đã tích cực triển khai lập các thủ tục pháp lý để đưa đất vào sử dụng thực hiện dự án theo quy định.

Cụ thể đã thực hiện: lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và được Hội đồng thẩm định họp thông qua ngày 11/8/2017 nhưng chưa được phê duyệt (do chưa có ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư tại khu vực thực hiện dự án và công nghệ chưa được thẩm định theo quy định); lập thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 2191/GPXD-XD ngày 24/8/2017.

Tuy nhiên, Công ty đã có những tồn tại, hạn chế như từ năm 2018 đến năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 3 lần họp thẩm định công nghệ của Dự án nhà máy điện rác, với kết quả cả 3 lần thẩm định đều không chấp thuận về công nghệ, do trong mỗi lần nộp hồ sơ thẩm định thì Công ty đã có thay đổi các công nghệ khác nhau.

Đến năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thẩm định lần thứ 4 công nghệ của Dự án và được Hội đồng thẩm định chấp thuận vào ngày 5/4/2023 nhưng kèm theo điều kiện: Trường hợp thay đổi địa điểm (mặc dù công nghệ đốt rác phát điện không thay đổi) thì phải xem xét, có ý kiến lại công nghệ; đồng thời, kiến nghị việc chọn địa điểm thực hiện Dự án hết sức quan trọng, mặc dù dự án nhà máy điện rác sử dụng công nghệ tiên tiến nhưng lượng tro bay, tro xỉ phát sinh tương đối lớn, cần bố trí diện tích đất phù hợp để chôn lấp tro bay, tro xỉ…

Cạnh đó, đến thời điểm thanh tra, Công ty chưa có thực hiện đầu tư san lấp mặt bằng… chưa xây dựng các hạng mục công trình nào trên đất, hiện trạng là đất mặt nước nuôi trồng thủy sản.

Vị trí khu đất dự án nhà máy điện rác Plasma không còn phù hợp với mục đích sử dụng do không đảm bảo khoảng cách an toàn, không được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, không còn phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất do vị trí khu đất này được quy hoạch là đất quốc phòng…

Từ các cơ sở nêu trên, Giám đốc Sở TN&MT Cà Mau trong kết luận thanh tra đã kiến nghị UBND tỉnh không chấp thuận gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến. Đồng thời, kiến nghị xem xét cho điều chỉnh vị trí thực hiện dự án tại địa điểm phù hợp.

GIA TUỆ