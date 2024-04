Các cuộc gọi, tin nhắn thông báo phạt nguội đều là lừa đảo 14/04/2024 09:00

Gần đây có nhiều trường hợp giả mạo CSGT gửi tin nhắn thông báo phạt nguội và yêu cầu tôi nộp phạt. Xin hỏi CSGT có được thông báo phạt nguội qua điện thoại, tin nhắn không? Hiện việc thông báo phạt nguội được quy định như thế nào, thưa luật sư?

Bạn đọc Công Hoan (TP.HCM).

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Người dân lưu ý trong trường hợp bị phạt nguội do vi phạm giao thông thì Cục Cảnh sát giao thông, các đơn vị CSGT không gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn thông báo phạt nguội, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào.

Nếu nhận được cuộc gọi, tin nhắn thông báo phạt nguội, người dân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, CMND, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, địa chỉ email) cho bất kỳ ai.

Khi nghi ngờ lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phòng ngừa, ngăn chặn.

Theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an, khi phát hiện vi phạm qua hệ thống phạt nguội, lực lượng CSGT nơi phát hiện vi phạm sẽ xác minh thông tin về phương tiện vi phạm. Sau đó gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện và mời người đó đến trụ sở để giải quyết vụ việc.

Thời gian cơ quan Công an có thẩm quyền phát hiện vi phạm, gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện là 10 ngày làm việc (không tính ngày cuối tuần, nghỉ lễ Tết) kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm người điều khiển phương tiện, thực hiện thông qua hệ thống camera giám sát.

Trong thời hạn 10 ngày, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện hành vi vi phạm của người lái xe phải tiến hành:

- Xác nhận thông tin về phương tiện, chủ phương tiện tham gia giao thông,.. có liên quan tới hành vi vi phạm dựa vào những thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký xe cùng Kho dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Xác định cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết hành vi vi phạm an toàn giao thông. Một là cơ quan Công an nơi phát hiện hành vi của người lái xe và hai là cơ quan Công an nơi chủ phương tiện cư trú hoặc đóng trụ sở.

Nếu quá 20 ngày kể từ ngày phát đi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không có mặt tại trụ sở cơ quan Công an để giải quyết thì cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm sẽ tiến hành đưa thông tin phương tiện vi phạm lên Trang quản lý của Cục Cảnh sát giao thông. Đồng thời CSGT sẽ gửi thông báo đến cơ quan đăng kiểm để cho phương tiện vi phạm vào danh sách cảnh báo, có nguy cơ không được đăng kiểm.

Người dân có thể tra cứu thông báo phạt nguội trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: THẢO HIỀN

Bên cạnh đó, Thông tư 32/2023 của Bộ Công an quy định các trường hợp vi phạm "phạt nguội" đều được gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính.

Nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính thì đến trụ sở Công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc bằng phương thức điện tử (khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin). Đồng thời đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông để người dân chủ động tra cứu, chấp hành việc xử phạt.