Các dịch vụ thanh toán hiện đại 'lên ngôi'

(PLO)- Tỉ lệ tiền mặt trong lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán giảm từ 14,21% vào đầu năm 2019 xuống chỉ còn 10,21% tính đến tháng 8 vừa qua.

Số liệu mới nhất do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa công bố cho biết từ đầu năm đến nay tổng số lượng giao dịch thanh toán qua hệ thống NAPAS tăng trưởng 92% và tăng 83% về giá trị giao dịch so với năm 2021. Số người sử dụng dịch vụ thẻ tăng trưởng 93% và người dùng tài khoản tăng 174% so với 2021.

Đáng chú ý, tỉ trọng giao dịch rút tiền mặt trên tổng số lượng giao dịch xử lý qua hệ thống NAPAS tiếp tục giảm từ 12,1% trong năm 2021 xuống mức 6,9% trong năm 2022.

Tỉ trọng giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa tăng từ 29% trong năm 2021 lên 32% của năm 2022 cho thấy xu hướng của người dân ngày càng quen và ưa chuộng thanh toán bằng thẻ nội địa thay cho việc rút và sử dụng tiền mặt.

Tương tự, số liệu qua nền tảng thanh toán Payoo cũng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng quét mã QR trong quý 3 năm nay tăng tới 62% về số lượng và 53% về giá trị so với quý 2-2022.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT NAPAS cho biết: “Thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để mang đến những dịch vụ thanh toán đơn giản và thuận tiện phục vụ cho người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần hoàn thiện nền tảng thanh toán số”.

Có thể nói, COVID-19 đã làm thay đổi hành vi của người dùng, thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên HĐQT Vietcombank cho biết: "Tại Việt Nam, lượng tiền mặt trong lưu thông có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Cụ thể, theo số liệu công bố trên Cổng thông tin điện tử NHNN cho thấy tỉ lệ tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán giảm từ 14,21% vào tháng 1-2019 xuống chỉ còn 10,21% đến tháng 8-2022.

Trên thế giới, tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình số hóa hoạt động thanh toán.

Thống kê mới nhất của Ủy ban về Thanh toán và Cơ sở hạ tầng Thị trường (CPMI), Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) cho thấy người tiêu dùng đã chuyển từ thanh toán tiền mặt sang các phương tiện thanh toán kỹ thuật số và thanh toán không tiếp xúc với tốc độ nhanh chưa từng có.

Thanh toán không tiền mặt: đề án quốc gia và xu hướng tiêu dùng mới (PLO)- An toàn, tiện lợi, nhiều tiện ích khi thanh toán không tiền mặt đã trở thành thói quen và xu hướng chi tiêu của người Việt ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt sau đại dịch COVID-19.

T.LINH