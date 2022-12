Các nghệ sĩ bắt đầu tập Táo quân 2023, Á hậu Thạch Thu Thảo xin lỗi sau khi bị tố "quỵt tiền"

(PLO)- Dàn nghệ sĩ tập chương trình Táo Quân 2023; Avatar 2 thu về 180 triệu USD ngày đầu công chiếu; Á hậu Thạch Thu Thảo xin lỗi sau khi bị tố "quỵt tiền".....

Dàn nghệ sĩ tập chương trình Táo Quân 2023

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung đã chia sẻ hình ảnh và cho biết anh cùng ê-kíp đã gặp mặt, tập luyện bước đầu để chuẩn bị cho chương trình Táo quân (phát sóng dịp Giao thừa Tết Nguyên đán 2023).

Tuy nhiên lúc này vẫn chưa có kịch bản và sự phân vai chi tiết dành cho từng nghệ sĩ. Buổi họp vừa qua còn có NSND Công Lý, NSƯT Xuân Bắc Vân Dung, Trung Ruồi... tham gia.

Nghệ sĩ Công Lý vừa trở về Việt Nam sau chuyến điều trị bệnh tại Nhật Bản. Theo nguồn tin thân cận, sức khỏe của anh đã bình phục nhưng chưa thể đáp ứng lịch tập luyện dày vào ban đêm của ê-kíp Táo Quân. Do đó, nhiều khả năng NSND Công Lý quay lại với một vai nhỏ, chứ không phải Bắc Đẩu.

Vào năm 2022 cặp bài trùng Xuân Bắc - Công Lý vắng mặt trong chương trình sau gần 20 năm. Duy Nam và Trung Ruồi lần lượt được giao đóng vai Nam Tào, Bắc Đẩu. Màn hóa thân thay thế tạo ra luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng hai diễn viên mới không có nhiều đất diễn đủ để gây ấn tượng.

Táo Quân là chương trình hài kịch truyền hình, được sản xuất lần đầu vào năm 2003. Chương trình từng ngừng phát sóng vào Tết Nguyên đán 2020 và thay thế bằng một chương trình với format mới.

Năm 2021, Táo Quân trở lại cùng một số thay đổi, cả về dàn diễn viên lẫn kịch bản. Nhìn chung, chương trình mùa nào cũng vướng ý kiến tranh luận sau khi lên sóng.

Avatar 2 thu về 180 triệu USD ngày đầu công chiếu

Theo trang Deadline, Avatar: The Way of Water đã cán mốc 180.1 triệu USD trên toàn cầu sau ngày đầu công chiếu và cả suất chiếu sớm. Trong đó, 53 triệu USD ở thị trường Mỹ và 127.1 triệu USD từ thị trường nước ngoài, phần còn lại là của các suất chiếu sớm.

Hiện bom tấn phòng vé này đang được công chiếu tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó những nơi có doanh thu ngày đầu cao nhất lần lượt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Đức và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, theo đại diện Galaxy Links - đơn vị phát hành - cho biết hiện tại tác phẩm đạt gần 30 tỉ đồng ngày mở màn, đây là thành tích cao nhất trong tất cả phim chiếu rạp năm nay.

Tuy đạt thành tích ấn tượng nhưng Avatar: The Way of Water vẫn chưa đạt đến ngưỡng kỳ vọng, nhiều người cho rằng doanh số này vẫn còn khiêm tốn.

Á hậu Thạch Thu Thảo xin lỗi sau khi bị tố "quỵt tiền"

Sau khi nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông công khai "đòi nợ" vì chậm thanh toán tiền làm trang phục dân tộc tại Hoa hậu Trái đất 2022, Á hậu Thạch Thu Thảo đã chính thức lên tiếng phản hồi.

Theo đó, người đẹp cho biết từ lúc trở về, cô không hề mang theo hành lý nào, trong số đó còn có đồ từ các NTK vì không đủ tiền chi trả cho hành lý quá ký. Dù Trương Ngọc Ánh đã cố gắng liên hệ giải quyết nhưng sân bay quốc tế lại không chấp nhận.

“Một cô gái 21 tuổi, chưa có nhiều trải nghiệm, lần đầu đi ra nước ngoài một mình, lại mang một trọng trách đại diện quê hương đất nước, Thảo đã dùng hết sức mạnh mẽ của mình để trở thành một chiến binh, chiến đấu hết sức mình. Nhưng những khó khăn mà một mình Thảo chịu đựng, cũng đã đôi lần khiến Thảo muốn bỏ cuộc" – Á hậu Thạch Thu Thảo viết.

Tiếp đến, cô cũng gửi lời xin lỗi đến NTK Ngô Mạnh Đông Đông: "Và nhân đây em cũng muốn gửi lời xin lỗi tới anh Ngô Mạnh Đông Đông ạ, em xin lỗi anh rất nhiều về những thiếu sót của em, cũng như những phiền lòng em gây ra cho anh. Khi nhận thông tin của anh, em đã thông báo ngay đến Công ty chủ quản để giải quyết ạ. Có những việc ngoài sự kiểm soát của em và em cũng đã cố gắng hết sức".

Cuối bài viết, người đẹp Khmer cho biết cô đã tìm cách giải quyết biến cố một cách chu toàn nhất đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với sự hỗ trợ của tất cả mọi người.

Giáng Son đem 'Giấc mơ trưa' đến Côn Đảo

Trong chương trình nghệ thuật tri ân chiến sĩ và nhân dân Côn Đảo mang tên Thanh âm Tổ quốc diễn ra tối 17-12, nhạc sĩ Giáng Son đã trực tiếp hát hai ca khúc hit Giấc mơ trưa và Hà Nội mười hai mùa hoa phục vụ khán giả Côn Đảo.

Nữ nhạc sĩ cho biết đây là lần đầu tiên biểu diễn ở một sân khấu mà có gió lớn như vậy. "Dẫu thế tôi cũng rất trân trọng và cảm thấy vinh dự khi được xuất hiện ở sân khấu này", Giáng Son chia sẻ.

Bên cạnh Giáng Son, đêm diễn còn có nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, ca sĩ Phan Thanh Cường, ca sĩ kiêm MC Hoàng Chung...

NSƯT Thanh Quý rút khỏi top 5 VTV Awards 2022, NSND Công Lý sang Nhật Bản điều trị bệnh lần hai (PLO)- NSƯT Thanh Quý rút khỏi top 5 VTV Awards 2022; NSND Công Lý sang Nhật Bản điều trị bệnh lần hai; Cười xuyên Việt trở lại....

HÀ NGUYỄN