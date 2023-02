Các nhà máy điện EVNGENCO3 đảm bảo vận hành an toàn, liên tục

(PLO)- Trong kỳ nghỉ tết Quý Mão 2023, các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 3 đã đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các tổ máy theo phương thức huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Từ ngày 23 đến 29-1, các nhà máy thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã đảm bảo vận hành và không xảy ra các sự cố bất thường thiết bị. Từ đó, góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện cho người dân và an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự tại các đơn vị luôn được giữ vững.

EVNGENCO3 luôn chủ động, sẵn sàng

Theo EVNGENCO3, tổng sản lượng điện phát của các đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán (từ ngày 20 đến 26-1) là 235,46 triệu kWh. Trong đó, sản lượng của các nhà máy nhiệt điện đạt 196,18 triệu kWh, chiếm khoảng 83% sản lượng điện của tổng công ty; sản lượng điện của các nhà máy thủy điện đạt 39,29 triệu kWh, chiếm 17%.

Có thời điểm vào giờ cao điểm, tổng công suất của các nhà máy thuộc tổng công ty phát lên lưới điện quốc gia đạt 1.100 MW, chiếm khoảng 4,4% phụ tải toàn hệ thống. Vì vậy, để đảm bảo cung ứng điện trong dịp nghỉ tết, các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã chủ động rà soát công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn sản xuất, bố trí trực nhật lãnh đạo. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, xử lý các bất thường, bố trí lực lượng ca vận hành và sửa chữa thường xuyên, đảm bảo trực 24/24 giờ; tăng cường theo dõi, kiểm soát đảm bảo công tác quản lý môi trường tại các nhà máy điện.

Điển hình, tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, các cán bộ, công nhân viên của Công ty EPS đã thực hiện sửa chữa tổ máy S2 xuyên tết nhằm đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023. Công ty đã huy động 250 người để đảm bảo tổng khối lượng công việc với hơn 130 hạng mục.

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng bắt đầu từ ngày 28 tết và kết thúc vào mùng 8 tết. Các hạng mục tập trung vào kiểm tra ống lò (chiếm khối lượng nhiều, thời gian chính, quyết định tiến độ) và sửa chữa khiếm khuyết hệ thống nhiên liệu, bảo dưỡng vệ sinh bình ngưng để tăng hiệu suất của tổ máy.

Nhiều giải pháp cung ứng điện trong dịp tết

Để động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân viên tham gia trực tết, sửa chữa, bảo dưỡng xuyên tết, lãnh đạo EVNGENCO3 cùng công đoàn, các đơn vị đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà, chúc tết trực tiếp tại các đơn vị.

Đơn cử như Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty EPS, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa, Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Sê San 3A.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia: Tổng kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mức tiêu thụ điện trên cả nước giảm 30,3% so với ngày thường của tuần trước tết. Đồng thời, mức tiêu thụ điện bình quân ngày trong dịp tết Quý Mão 2023 cũng thấp hơn cùng kỳ dịp tết Nhâm Dần 2022 khoảng 9,2%.

Để đảm bảo cung ứng điện trong dịp nghỉ tết, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa đã thực hiện tốt các mặt công tác, đảm bảo các tổ máy vận hành tối ưu, đáp ứng tốt huy động của điều độ quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục.

Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa cho biết: Theo biểu đồ công suất từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, tỉ trọng nguồn năng lượng tái tạo chiếm tới gần 1/4 tổng nguồn. Từ đó đã góp phần đảm bảo nguồn cung nhưng do khả năng phát điện phụ thuộc vào năng lượng sơ cấp tức thời thay đổi thường xuyên (năng lượng mặt trời, gió…) khó dự báo nên việc đảm bảo cung cầu vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lượng truyền thống.

Công ty hiện có 10 tổ máy và sáu lò hơi với tổng công suất lắp đặt là 388,9 MW. Đơn vị thực hiện dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh, đưa vào vận hành góp phần đảm bảo an ninh hệ thống điện cũng chịu sự tác động chung từ điều kiện vận hành hệ thống điện.

Thực tế, trong tất cả 12 tháng năm 2022, tần suất huy động khởi động các tổ máy nhiều, thời gian vận hành ngắn đã ảnh hưởng nhiều đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công ty như tỉ lệ điện tự dùng cao, suất hao nhiệt lớn… Để giải quyết những khó khăn này, công ty đã lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, thích nghi với tình hình mới, xây dựng phương án vận hành tối ưu nhất.

Tiêu chí hàng đầu của công ty đề ra là luôn đảm bảo các tổ máy sẵn sàng khởi động với thời gian nhanh nhất, vận hành an toàn và đáp ứng kịp thời cho hệ thống điện khi có sự huy động của điều độ hệ thống điện quốc gia với công suất khả dụng cao nhất.

Nhằm đáp ứng tiêu chí trên, công ty đã thực hiện công tác bảo trì các thiết bị trong công ty, tuân thủ các quy định sửa chữa thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ đã ban hành. Công ty cũng tổ chức đảm bảo cung ứng điện, sửa chữa, khắc phục các tồn tại của các tổ máy trước dịp nghỉ lễ, đảm bảo không xảy ra sự cố; bố trí lực lượng sửa chữa thường xuyên kịp thời vào hỗ trợ khắc phục bất thường trong lễ, tết.

Ngoài ra, công ty đã tăng cường thêm công tác bảo vệ an ninh trật tự, PCCC, đảm bảo an toàn sản xuất; lập lịch bố trí lãnh đạo trực để thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát trước, trong những ngày lễ, tết. Với nhiệm vụ sẵn sàng đáp ứng nguồn điện với tiêu chí vận hành an toàn, liên tục và kinh tế, công ty đã đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục trong cao điểm các ngày tết.

Tương tự, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã thực hiện tốt chủ đề năm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất điện và điều tiết hiệu quả các hồ chứa. Đặc biệt, trong dịp lễ, tết đơn vị cũng đã đảm bảo các kế hoạch cung ứng điện theo đúng kế hoạch đề ra.•

ĐÀO TRANG