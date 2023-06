Cách kiểm tra xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm

Cục Đăng kiểm vừa cho biết hiện trên app TTDK, người dùng có thể thực hiện tự động gia hạn đăng kiểm. Nhưng trước khi thực hiện, chủ xe cần xác định phương tiện của mình có thuộc đối tượng trên hay không.

Để kiểm tra, chủ phương tiện cần xác định xe mình sở hữu không kinh doanh vận tải và được kiểm định trước ngày 22-3-2023, được cấp giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn nằm trong khoảng 3-6-2023 đến 30-6-2024 và thời gian tính từ năm sản xuất đến năm kiểm định nằm trong khoảng từ 0-7 năm hoặc từ 13-20 năm.

Nếu thuộc các trường hợp sau, chủ xe thực hiện gia hạn đăng kiểm tự động trên app TTDK như sau:

Bước 1: Truy cập vào app TTDK ở phần lựa chọn dịch vụ, người dùng chọn “Gia hạn đăng kiểm”.

Bước 2: Ngay sau đó, khách hàng đến đường link https://giahanxcg.vr.org.vn để tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định.

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin như: biển đăng ký, số seri giấy chứng nhận kiểm định, mã xác nhận sau đó bấm “Tra cứu”.

Bước 4: Trường hợp giấy chứng nhận được cấp thuộc diện gia hạn sẽ hiện kết quả trên màn hình. Chủ xe bấm vào đường link bản xác nhận thông tin kiểm định để xem.

Các chủ xe lưu ý, giấy này chỉ tải được trước 30 ngày trở lại so với hạn kiểm định. Chẳng hạn, xe có thời hạn đăng kiểm cũ ngày 30-7-2023 thì chỉ in được giấy xác nhận gia hạn sau ngày 30-6-2023. Đối với phí bảo trì đường bộ sẽ được truy thu tại lần đăng kiểm tiếp theo.

(PLO)- Hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã nới ra thời hạn in giấy chứng nhận là trước 30 ngày trở lại so với hạn kiểm định mà trước đây chỉ được in trước một ngày.